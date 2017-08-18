УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Вчера, 17:52

Суммарные расходы на рекламу в России за девять месяцев снизились на 6%

В январе-сентябре 2022 года суммарные затраты на рекламу в РФ составили 385 млрд руб., что на 6% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

В I квартале рынок вырос на 5%, во II — сократился на 16%, в III — еще на 7%.

Все это время АКАР не публикует точные цифры по отдельным сегментам рекламы (на телевидении, в интернете, в наружной рекламе и так далее). В объединении это объяснили падением рынка и сокращением доступного инструментария, из-за чего эксперты вынуждены перестраивать систему оценки объемов рекламного рынка.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 16:45 Суммарные расходы на рекламу в России за девять месяцев снизились на 6%

УрБК, Москва, 28.11.2022. В январе-сентябре 2022 года суммарные затраты на рекламу в РФ составили 385 млрд руб., что на ...

18.08.2017 Рынок наружной рекламы Екатеринбурга в I полугодии сократился на 10%

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2017. Рекламный рынок Екатеринбурга в I полугодии 2017 года вырос на 1% в денежном выражении ...

12.05.2016 Объем рекламы в российских печатных СМИ в I квартале 2016 года сократился на 14%

УрБК, Москва, 12.05.2016. Суммарный объем рекламных бюджетов в печатной прессе России в I квартале 2016 года сократился ...

13.08.2015 В I полугодии рекламный рынок России снизился на 16%

УрБК, Москва, 13.08.2015. Российский рекламный рынок в первом полугодии 2015 года сократился на 16% по сравнению с ...

06.05.2015 Рекламный рынок в России в I квартале 2015 года сократился на 17%

УрБК, Москва, 06.05.2015. Рекламный рынок в России в I квартале 2015 года сократился на 17% по сравнению с аналогичным ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Ноябрь 2022 (644)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18