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Вчера, 16:56

Проекты Брусники победили в Национальной премии по ландшафтной архитектуре

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Брусника заняла два первых места на Национальной премии по ландшафтной архитектуре. В категории еще не реализованных проектов победила концепция благоустройства бульвара в «Европейском квартале», сообщает пресс-служба компании.

Награду в номинации существующих пространств площадью от 1 до 5 га получил пешеходный каньон в «Шишимской горке».

Проекты Брусники победили в Национальной премии по ландшафтной архитектуре
Изображение предоставлено пресс-службой компании Брусника

«Не знаем, что больше понравилось в нем жюри. Возможно, наш подход к поддержанию биоразнообразия: кормушки для птиц и домики для насекомых среди густых кустарников. Впрочем, их могло заинтересовать и игровое оборудование, в частности экскаватор в песочнице. Не исключаем, что они впечатлились и тем, как мы отнеслись к ели, растущей в каньоне около 30-40 лет. Дерево показалось нам очень красивым, и мы не стали выкорчевать его, а интегрировали в план посадок», — говорится в сообщении компании.

Девелопер также отметил, что посетить каньон в «Шишимской горке» можно виртуально, загрузив приложение с экскурсией по проекту.

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