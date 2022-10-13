УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

Специалисты челябинского Россельхознадзора выявили факт производства 57 т поддельного сыра

УрБК, Челябинск, 28.11.2022. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям в ноябре текущего года выявили нарушение при оформлении сопроводительных документов во ФГИС «Меркурий». Проверка проводилась при помощи искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба южноуральского филиала надзорного ведомства.

В ходе расследования нарушения специалисты Россельхознадзора установили, что на молокоперерабатывающем предприятии Челябинской области при производстве натурального сыра было использовано сырье с заменителем молочного жира.

Таким образом, предприятие выпустило 19 т сырного продукта «Тильзитер», 13 т — «Голландский» и 25 т — «Пошехонский», при этом на упаковке было указано, что продукция является «сыром». Партия фальсификата была направлена на реализацию в Свердловскую область.

Управление южноуральского Россельхознадзора проинформировало получателя о поставке фальсифицированной продукции. Предприятию-производителю было вручено предостережение. Пользователь хозсубъекта был заблокирован через «ВетИС.Паспорт».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.10.2022 Челябинский Россельхознадзор снял с продажи 5,5 тонны фальсифицированных рыбных консервов

УрБК, Челябинск, 13.10.2022. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям рекомендовало изъять из ...

06.10.2022 В Челябинской области выявили 233 фантомных производителя мяса и молока

УрБК, Челябинск, 06.10.2022. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям в ходе мониторинга ...

19.07.2022 Свердловский Россельхознадзор выявил производителя 76 тонн фальшивого сливочного масла

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области при проведении ...

07.02.2022 Челябинский Россельхознадзор предотвратил поступление в продажу 3 тонн потенциально опасной мясной продукции из Аргентины

УрБК, Челябинск, 07.02.2022. В январе 2022 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области ...

21.12.2021 Россельхознадзор выявил цепочку поставщиков фальшивого сливочного масла в детский сад в Новой Ляле

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2021. Управление Россельхознадзора по Свердловской области выявило цепочку недобросовестных ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Ноябрь 2022 (625)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18