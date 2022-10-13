Специалисты челябинского Россельхознадзора выявили факт производства 57 т поддельного сыра

УрБК, Челябинск, 28.11.2022. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям в ноябре текущего года выявили нарушение при оформлении сопроводительных документов во ФГИС «Меркурий». Проверка проводилась при помощи искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба южноуральского филиала надзорного ведомства.
В ходе расследования нарушения специалисты Россельхознадзора установили, что на молокоперерабатывающем предприятии Челябинской области при производстве натурального сыра было использовано сырье с заменителем молочного жира.
Таким образом, предприятие выпустило 19 т сырного продукта «Тильзитер», 13 т — «Голландский» и 25 т — «Пошехонский», при этом на упаковке было указано, что продукция является «сыром». Партия фальсификата была направлена на реализацию в Свердловскую область.
Управление южноуральского Россельхознадзора проинформировало получателя о поставке фальсифицированной продукции. Предприятию-производителю было вручено предостережение. Пользователь хозсубъекта был заблокирован через «ВетИС.Паспорт».
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