Тупик «Гора Белая»

Один из самых амбициозных проектов Среднего Урала в области внутреннего туризма не первый год находится в состоянии, которое можно осторожно охарактеризовать как стагнация. Несмотря на продуманную концепцию, красивые презентации и разработанную инвестиционною программу, реализация проекта на практике фактически заморожена, и перспективы его перехода из виртуального состояния в материальное уменьшаются с принятием каждого нового бюджета Свердловской области.



Напомним, что туристический кластер «Гора Белая» — это флагманский проект АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области», который состоит из целого спектра направлений — от одноименного горнолыжного центра до природного (Висимский заповедник), походно-туристического (сплавы по реке Чусовой) и исторического, включающего целый ряд индустриальных центров XVIII-XIX веков, в том числе Черноисточинский, Висимо-Уткинский и Висимо-Шайтанский заводы, на базе одного из которых планируется создание тематического исторического парка Горнозаводской цивилизации.



При этом проект является инфраструктурным: он должен создать точки притяжения туристов и площадки для малого и среднего бизнеса, которые бы обслуживали поток отдыхающих. Концепция предполагает, что основная инфраструктура создается за средства бюджета, а все поддерживающие и обслуживающие сервисы (от гостиниц до организации экскурсий и питания) выстраиваются частным бизнесом.



Но на практике пока проект развивается в первую очередь в юридическом и информационном пространствах. Концепция «Горы Белой» регулярно участвует в различных выставках и конкурсах, где заслуженно получает высокие оценки. Летом в рамках проекта проводятся познавательные краеведческие туры. На протяжении последних лет в одном из зданий давно не функционирующего завода в Черноисточинске проходит арт-фестиваль. Руководство регулярно отчитывается о работах по переводу земель, предназначенных для реализации проекта, в собственность Свердловской области. Нет только реальных работ по созданию той самой инфраструктуры.



Как отмечают в самой АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области», главной проблемой проекта является отсутствие финансирования. Для его реализации со стороны государства необходимы инвестиции в размере 5 млрд руб., в среднем более 1 млрд руб. в год. В 2022 году вместо запрошенных 1,3 млрд выделено было 83 млн руб., и проект фактически простаивал.



В бюджете на 2023 год по результатам первого чтения на развитие туристического кластера выделен 1 млн руб. — в тысячу четыреста раз меньше запрашиваемой суммы. В проектах бюджета на 2024 и 2025 плановые годы на «Гору Белую» не выделено вообще ничего.



Большие надежды возлагались на взаимодействие со структурами Ростуризма, который должен был выступить соинвестором проектов в рамках туркомплекса. Но после упразднения ведомства и передачи его функционала структурам Минэкономразвития эти проекты оказались под большим вопросом.



Одновременно у экспертов отрасли есть сомнения в том, что проект вообще можно реализовать хотя бы теоретически. Дело в том, что в мире только четыре-пять компаний производят профессиональное оборудования для горнолыжных комплексов. Все они, мягко говоря, не российские и не китайские, расположены в Европе и Северной Америке. В существующих геополитических условиях, при текущем уровне санкций и возможности проводить операции со странами Запада закупка этого оборудования и его обслуживание находятся под большим вопросом. А «параллельным импортом» или «импортозамещением» такой вопрос не решается.



«Если бы те деньги, которые уже потрачены на «Гору Белую», дали любому из уже существующих горнолыжных комплексов Свердловской области, он бы давно превратился в курорт если не мирового, то федерального уровня. Частный бизнес на эти средства смог бы совершить невероятные чудеса. АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» тоже наверняка проделала огромную юридическую, бюрократическую и информационную работу, предприняла большие усилия в области пиара, выстраивания отношений с московскими чиновниками и фондами. Вот только результат этой работы — это не горнолыжный комплекс, не туристический кластер, не радостные отдыхающие люди, наслаждающиеся лыжами и сноубордами, а бюрократические отчеты», — отметил один из участников рынка.



Как считает один из экспертов отрасли, сейчас АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» для областного бюджета напоминает пресловутый чемодан без ручки: с одной стороны, на проект уже потрачены большие деньги, проделан большой объем работ, «Гора Белая» на слуху, в том числе и в Москве, и бросать ее жалко. С другой стороны, вероятность того, что в областном бюджете в текущей социально-экономической ситуации внезапно появятся лишние 5 млрд руб. на развитие туризма, близка к нулю. А простое поддержание АНО даже в ее нынешнем состоянии является достаточно затратным процессом: на одну аренду площадей в Ельцин-центре и зарплаты сотрудников тратятся десятки миллионов рублей.



Как будет разрешена эта дилемма, остается загадкой. Но наиболее вероятным представляется «нулевой вариант», при котором АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» продолжит свою работу по созданию проектов и презентаций, а также по туристическому пиару, но бюджетных денег на воплощение этих проектов в жизнь не получит. Регион продолжит переноску неудобного чемодана в стратегический тупик.