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23.11.2022

Для туристического комплекса «Мариинские избы» разработают стратегии развития

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. Студенты Гуманитарного университета, обучающиеся на направлениях «Сервис», «Туризм» и «Реклама и связи с общественностью», 20 ноября провели выездную креативную сессию в уральском туристическом комплексе «Мариинские избы». Мероприятие прошло при поддержке Уральской ассоциации туризма.

Как сообщает пресс-служба Гуманитарного университета, сотрудники туристического комплекса провели для студентов трехчасовую экскурсию по поселку Мариинск и «Мариинским избам». Студенты посетили четыре гостевых дома, мастерские, экоферму, арт-галерею, ознакомились с особенностями предоставления туристических услуг. По ходу экскурсии они заполняли специально разработанные анкеты, позволяющие собрать исходный материал для последующих оценки и анализа качества услуг, разработки стратегий развития туристического комплекса.

В ходе сессии были сформированы четыре проектные группы, в задачу каждой из которых входила разработка эксклюзивных предложений по продвижению как комплекса в целом, так и отдельной локации, «закрепленной» за группой. По итогам были сделаны экспресс-доклады, в дальнейшем студенты выберут наиболее актуальные идеи в качестве тем для практических работ и дипломов. Как отметили представители комплекса, некоторые идеи даже на начальной стадии могут иметь коммерческую перспективу, также студенты «угадали» ряд направлений, которые уже находятся в разработке у менеджмента комплекса. Проекты студентов могут войти в планы развития туристического комплекса.

Туристический комплекс «Мариинские избы» создан уральским предпринимателем, президентом Группы компаний «Пенетрон-Россия» Игорем Черноголовом. Как рассказал УрБК создатель проекта, сегодня «Мариинские избы» — это загородный рекреационный комплекс, в основе которого лежит идея воссоздания жизни и быта крестьянского хозяйства XIX-го века. В «Мариинских избах» современный горожанин может на выходные или на время отпуска погрузиться в жизненный мир своих предков, фактически поселившись в музее, всеми экспонатами которого можно пользоваться, и не отрываясь при этом от привычного уровня комфорта: избы оборудованы современными душевыми, туалетами и системами отопления. Вокруг жилых изб выстроен целый туристический комплекс.

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