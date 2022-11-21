Антонина Курносенко: Гуманитарный университет — профессия, призвание, мечта

С 21 по 25 ноября 2022 года в Гуманитарном университете пройдет «Неделя PR и рекламы». На вопросы ответила Антонина Курносенко, выпускница Гуманитарного университета.



— Вспомните, когда вы были абитуриентом, почему вы выбрали ГУ?



— Это было довольно спонтанное, но правильное решение. Гуманитарный стал для меня местом, в котором я смогла реализовать себя.



— Вы учились на платной основе или бюджете?



— Я оплачивала какую-то часть обучения, с приятной скидкой за хорошую успеваемость.



— Если честно: вам нравилось учиться, или это было просто необходимостью?



— Учиться нравилось, особенно после 2 курса, когда было больше преподавателей практиков — Евгений Потапов (агентство «УралБизнесКонсалтинг» — прим. редактора), Алексей Глазырин (агентство Ньютон — прим. редактора) и его коллега, Алла Петрова-Лемачко (Свердловская Филармония — прим. редактора). Да и на первом курсе было много увлекательного. Помню преподавателя по теории логики и аргументации из академии госслужбы, лекциями которого заслушивались. Лев Абрамович Закс (ректор ГУ — прим. редактора) привлекал много сильных специалистов из других университетов. Думаю, что качество образования в Гуманитарном университете во многом не уступало и не уступает государственным вузам.



— Вы сразу начали работать или ждали окончания учёбы?



— Я немного подрабатывала с третьего курса, занималась организацией праздничных мероприятий (тогда на рынке было много игроков такой направленности). На четвёртом курсе пошла на практику в УрБК (на позицию корреспондента) и задержалась там на три года.



— Как дальше сложился Ваш карьерный рост?



— В УрБК я доросла до руководителя направления «финансы и банки». После агентства меня пригласили работать в «Деловой квартал», тогда журнал выпускали еженедельно, в бумаге. Я занималась там финансовой тематикой. Оттуда перешла на место редактора в Европейско-Азиатские Новости, это был самый короткий период — буквально несколько месяцев, потому что потом меня пригласили в Ura.ru, тоже на финансовую тематику. Немного удалось поработать и заместителем редактора РБК-Тюмень (франшизу развивала медиакомпания, в которую входит Ura.ru).



Спустя три года работы в медиакомпании случился перерыв на декрет.



В СМИ возвращаться не хотелось, после декретного отпуска я устроилась в пресс-службу Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.



Надо сказать, что диплом ГУ здорово помог мне в построении карьеры. Не наличие самой "корочки" — хотя и это тоже, — а опыт и знания, которые я получила в процессе обучения.



— Где вы сейчас работаете?



— Сегодня сотрудничаю с фондом как фрилансер, в популярном ныне статусе самозанятой. Фонд ведет много разнонаправленных проектов: поддержка экспортеров, производителей, социального бизнеса, сельхозпредприятий, креативных индустрий. Например, для последних в Екатеринбурге в этом году был открыт креативный кластер «Домна» — известное в городе пространство, которое команда СОФПП успешно развивает.



Периодически меня привлекают в какие-то проекты как копирайтера.



— Мы знаем, что помимо рекламы вы занимаетесь искусством. Расскажете поподробнее?



— Да, в последние 6 лет плотно занимаюсь акварельной живописью. Работала в ряде проектов иллюстратором (вместе с дизайнерами создавали постеры для интерьеров, рисовала иллюстрации для рекламных проектов, оформления продукции, открыток и т.д.). Участвовала в акварельных выставках, продаю свои работы на креативных маркетплейсах типа АртНау. Мои акварели есть и на онлайн-маркетплейсе «Домны» — это уникальный проект поддержки локальных производителей, мастеров, самозанятых. Там продается продукция только региональных брендов.



— Вас упоминал Губернатор в своих соцсетях, как вам удаётся совмещать рекламу и творчество?



— Совмещается это все с разной степенью успешности, приходится балансировать.



— Помогает ли ваше творчество вашей работе?



— И тексты (а в структуре пресс-службы я в основном отвечаю за копирайтинг), и иллюстрации – это все творческая деятельность. И то, и другое часть меня. И делает меня той, кем я являюсь. Сегодня так.



— Что вы можете посоветовать абитуриентам РиСО?



— Наверное, посоветую слушать себя и использовать возможности. А свои компетенции выпускник РиСО может применить в довольно широких областях, как показывает практика.



https://vk.ru/@aprwgu2022-antonina-kurnosenko-gu-professiya-prizvanie-mechta