Антонина Курносенко: Гуманитарный университет — профессия, призвание, мечта

С 21 по 25 ноября 2022 года в Гуманитарном университете пройдет «Неделя PR и рекламы». На вопросы ответила Антонина Курносенко, выпускница Гуманитарного университета.
— Вспомните, когда вы были абитуриентом, почему вы выбрали ГУ?
— Это было довольно спонтанное, но правильное решение. Гуманитарный стал для меня местом, в котором я смогла реализовать себя.
— Вы учились на платной основе или бюджете?
— Я оплачивала какую-то часть обучения, с приятной скидкой за хорошую успеваемость.
— Если честно: вам нравилось учиться, или это было просто необходимостью?
— Учиться нравилось, особенно после 2 курса, когда было больше преподавателей практиков — Евгений Потапов (агентство «УралБизнесКонсалтинг» — прим. редактора), Алексей Глазырин (агентство Ньютон — прим. редактора) и его коллега, Алла Петрова-Лемачко (Свердловская Филармония — прим. редактора). Да и на первом курсе было много увлекательного. Помню преподавателя по теории логики и аргументации из академии госслужбы, лекциями которого заслушивались. Лев Абрамович Закс (ректор ГУ — прим. редактора) привлекал много сильных специалистов из других университетов. Думаю, что качество образования в Гуманитарном университете во многом не уступало и не уступает государственным вузам.
— Вы сразу начали работать или ждали окончания учёбы?
— Я немного подрабатывала с третьего курса, занималась организацией праздничных мероприятий (тогда на рынке было много игроков такой направленности). На четвёртом курсе пошла на практику в УрБК (на позицию корреспондента) и задержалась там на три года.
— Как дальше сложился Ваш карьерный рост?
— В УрБК я доросла до руководителя направления «финансы и банки». После агентства меня пригласили работать в «Деловой квартал», тогда журнал выпускали еженедельно, в бумаге. Я занималась там финансовой тематикой. Оттуда перешла на место редактора в Европейско-Азиатские Новости, это был самый короткий период — буквально несколько месяцев, потому что потом меня пригласили в Ura.ru, тоже на финансовую тематику. Немного удалось поработать и заместителем редактора РБК-Тюмень (франшизу развивала медиакомпания, в которую входит Ura.ru).
Спустя три года работы в медиакомпании случился перерыв на декрет.
В СМИ возвращаться не хотелось, после декретного отпуска я устроилась в пресс-службу Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.
Надо сказать, что диплом ГУ здорово помог мне в построении карьеры. Не наличие самой "корочки" — хотя и это тоже, — а опыт и знания, которые я получила в процессе обучения.
— Где вы сейчас работаете?
— Сегодня сотрудничаю с фондом как фрилансер, в популярном ныне статусе самозанятой. Фонд ведет много разнонаправленных проектов: поддержка экспортеров, производителей, социального бизнеса, сельхозпредприятий, креативных индустрий. Например, для последних в Екатеринбурге в этом году был открыт креативный кластер «Домна» — известное в городе пространство, которое команда СОФПП успешно развивает.
Периодически меня привлекают в какие-то проекты как копирайтера.
— Мы знаем, что помимо рекламы вы занимаетесь искусством. Расскажете поподробнее?
— Да, в последние 6 лет плотно занимаюсь акварельной живописью. Работала в ряде проектов иллюстратором (вместе с дизайнерами создавали постеры для интерьеров, рисовала иллюстрации для рекламных проектов, оформления продукции, открыток и т.д.). Участвовала в акварельных выставках, продаю свои работы на креативных маркетплейсах типа АртНау. Мои акварели есть и на онлайн-маркетплейсе «Домны» — это уникальный проект поддержки локальных производителей, мастеров, самозанятых. Там продается продукция только региональных брендов.
— Вас упоминал Губернатор в своих соцсетях, как вам удаётся совмещать рекламу и творчество?
— Совмещается это все с разной степенью успешности, приходится балансировать.
— Помогает ли ваше творчество вашей работе?
— И тексты (а в структуре пресс-службы я в основном отвечаю за копирайтинг), и иллюстрации – это все творческая деятельность. И то, и другое часть меня. И делает меня той, кем я являюсь. Сегодня так.
— Что вы можете посоветовать абитуриентам РиСО?
— Наверное, посоветую слушать себя и использовать возможности. А свои компетенции выпускник РиСО может применить в довольно широких областях, как показывает практика.
https://vk.ru/@aprwgu2022-antonina-kurnosenko-gu-professiya-prizvanie-mechta
Русскоязычная версия журнала Playboy начала массовые сокращения. Об этом сообщает портал «Лента.ру». Соответствующее ...04.12.2014 Рита Хаак: Искусство должно быть доступным для всех
На вопросы УрБК ответила иллюстратор Рита Хаак ...25.07.2014 Бывший главред «Известий» Александр Малютин будет работать в ИА «Москва»
Бывший главный редактор газеты «Известия» Александр Малютин устроился на аналогичную должность в информационном ...14.01.2014 Олег Ракович покинул пост главного редактора телеканала «Соль»
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2014. Олег Ракович покинул пост главного редактора телеканала «Соль». Об этом УрБК сообщил ...06.03.2012 Заместитель главы администрации Екатеринбурга Владимир Крицкий: У меня есть много предложений о трудоустройстве
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2012. «Я точно не буду работать чиновником, ухожу в сферу капитального строительства», — ...