Челябинск занял 42 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат

УрБК, Челябинск, 26.09.2022. Челябинск занял 42 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».



Среднемесячная чистая зарплата в столице Южного Урала в I полугодии 2022 года составила 47,6 тыс. руб. в месяц. За последние 12 месяцев показатель вырос на 13,2%.



При расчете рейтинга учитывалось соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора (в столице Южного Урала показатель составил 2,84).



Аутсайдерами рейтинга оказались Элиста и Нальчик. В этих двух городах средней чистой зарплаты не хватит даже на полных два стандартных потребительских набора.