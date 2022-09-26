УрБК, Челябинск, 26.09.2022. Челябинск занял 42 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».
Среднемесячная чистая зарплата в столице Южного Урала в I полугодии 2022 года составила 47,6 тыс. руб. в месяц. За последние 12 месяцев показатель вырос на 13,2%.
При расчете рейтинга учитывалось соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора (в столице Южного Урала показатель составил 2,84).
Аутсайдерами рейтинга оказались Элиста и Нальчик. В этих двух городах средней чистой зарплаты не хватит даже на полных два стандартных потребительских набора.
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