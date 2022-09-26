Владимир Иванов: Мы — первые по граниту

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил главный инженер компании «Отделстрой» корпорации «Атомстройкомплекс» Владимир Иванов.



— Владимир Сергеевич, сейчас Екатеринбург охвачен благоустройством, много идет работ по отделке улиц гранитом. Насколько сложен этот материал, есть ли какие-то особенности при работе с ним?



— Я бы говорил в целом о натуральном камне, в эту категорию помимо гранита входят и мрамор, и сланец, и другие виды природных камней. Это, наверное, древнейший из строительных материалов, которые применяло человечество. И, казалось бы, за тысячелетия работы о нем уже все должно быть известно, и все должны уметь с ним работать. Но на самом деле существует много нюансов, которые, если их не проработать, потом дорого обходятся тем, кто пытается эту работу выполнять. Все-таки камень — сложный материал: его не просто получить нужного вида в необходимом объеме.



Впрочем, серьезные сложности возникают еще до непосредственного начала работ. Камень нужно сначала найти. Казалось бы, у нас на Урале достаточное количество карьеров. Но очень много камня уходит в богатые столичные регионы: Москву и Санкт-Петербург. Они выкупают камень «на корню». Идешь по Москве и видишь повсеместно на улице уральский гранит. А Екатеринбургу его может и не достаться. Поэтому проектам с натуральным камнем должна предшествовать тщательная проработка.



Во-первых, мы исследуем сам проект. Смотрим на то, какой гранит применяется, возможно ли его перевезти. Может быть, требуется замена материала или поставщика. Затем прорабатываются условия его укладки, из нескольких существующих способов выбирается оптимальный.



— Как вы осуществляете такую проработку проекта?



— Делается это на основе нашего опыта. В портфеле компании — работа с гранитом и мрамором на таких знаковых городских объектах, как Законодательное собрание, Театр юного зрителя, где было уложено больше 15 тыс. квадратных метров натурального отделочного материала, благоустройство к чемпионату мира улиц Ленина, бульвара Спорта вдоль стадиона, улицы Пирогова. Там тоже использовано порядка 25 тыс. квадратных метров гранита.



Такое внушительное количество камня за один сезон привезти было сложно. Мы начали готовиться к старту заранее, поработали с поставщиками, заблаговременно разместили заказы, до мелочей все проговорили. И к тому моменту, когда пришло время выходить на проект, мы понимали, что у нас с материалом проблем не возникнет.



Даже учитывая, что все контракты заключены по поставкам, могут появляться какие-то срывы. Повторю: это природный камень. На карьере что-то может сломаться, еще что-то нештатное произойти. Поэтому надо брать материал с запасом.



Уже когда этот подготовительный этап соответствующим образом проработан, все вопросы закрыты, можно приступать к непосредственному выполнению работ.



— Такой подход позволяет обеспечить высокое качество?



— Да, это так. Когда я хожу по Екатеринбургу, то всегда вижу, где работал «Отделстрой» компании «Атомстройкомплекс». Вижу, где мы поработали с гранитом, а где другие: там он уже «поехал», пошли стыки, что-то уже разваливается. Там, где мы гранит уложили, он годами лежит, как монолит. Мне лично приятно пройти, посмотреть. Это значит, что была соблюдена технология, без этого хорошего результата не выйдет.



— Есть ли у компании «Атомстройкомплекс» проверенные временем партнеры по работе с натуральным камнем?



— Есть, причем мы работаем не напрямую с карьерами, а с крупными агрегаторами, которые давно организуют поставки камня и могут найти нужный камень в нужное время и в нужном объеме. Если камня нет у нас, они привезут из Карелии, из Башкирии. Они сами прорабатывают логистику в зависимости от того, какое месторождение проектировщики заложили. У нас есть примеры, когда пришлось даже из Китая камень везти, потому что не могли найти необходимого объема в нужных нестандартных размерах. Нюансов в каждом проекте очень много, можно долго перечислять. Но если все эти условия своевременно выполнены, то получается достойный результат, который очень долго служит людям.



— А бывает, что проект по ходу дела меняется? Например, проектом был предусмотрен камень, потом другой материал заказчик предлагает, потом снова камень.



— Как я уже говорил, у нас работа начинается с проработки проекта. Если вы проект проработали заранее, до заключения контракта, если все договоренности зафиксированы на бумаге, то сложно уже что-то в проекте поменять. И если такое случится, то инициатор изменений принимает риски на себя. Но я не припомню такой ситуации, чтобы к нам по ходу реализации какого-то проекта обращались и просили внести коррективы. Мы всегда решали исходя из того, что у нас есть утвержденные параметры по срокам, по бюджету, по составу проекта самого.



— Что происходит после проработки проекта?



— Затем мы заказываем материалы, обеспечиваем оплату авансов. Это может происходить даже за полгода до укладки камня. При непосредственном выходе на участок большое внимание уделяем подготовке основы, в нашем случае это часто бетонная плита, на которую идет укладка гранита. Либо другое очень стабилизированное прочное основание, например с использованием цемента. Или основание с многократным уплотнением и тоже с использованием стабилизированной смеси, но чуть большей толщины. И должны быть профессиональные, подготовленные для такой работы люди, как у нас. Наши специалисты обладают высокими компетенциями, понимают, что и как надо сделать для отличного результата. Тогда отделочный камень ляжет намертво, не будет ни «ходить», ни «гулять».



— Есть еще какие-то нюансы при благоустройстве города с использованием камня?



— Они есть всегда. Например, при реконструкции центральных улиц может возникнуть вопрос выноса сетей, там может пролегать важный для функционирования городских учреждений кабель. Мы готовы к подобным непредвиденным нюансам. А сама по себе укладка гранита, облицовка натуральным камнем никаких проблем уже не вызывает.



— Это всегда сезонная работа?



— Конечно, все, что связано с благоустройством, с «мокрыми» процессами — это всегда сезонная работа. Отделка камнем предполагает, что все основные процессы проходят при плюсовых температурах, даже подготовительные работы на земле. И здесь много нюансов. Однако опыт, которым компания располагает, позволяет все их решать и выполнять проекты любой сложности с хорошим качеством и с хорошими показателями по срокам.



— Почему же не везде камень ровно и красиво лежит годами?



— Зависит от компетенций исполнителя. Некачественно выполненная работа очень быстро станет заметна всем: разъезжается гранитная плитка, которую, возможно, уложили на песок. Дождик прошел, что-то промыл, пошли перепады между плиткой. Люди идут, запинаются. В итоге дорогостоящий материал выглядит безобразно. Причина прежде всего в нарушении технологии укладки, непрофессионализме исполнителей.



— Есть у вас любимые проекты, которыми особенно гордитесь?



— Конечно. Это и Законодательное собрание, и ТЮЗ, где и огромная площадь, и амфитеатр выполнены из гранита. Это все памятные объекты, сложные, на которых интересно работать.



Сейчас на Дворец водных видов спорта идет большой объем гранита: порядка 6 тыс. метров, из которых примерно 5 тыс. метров — укладка, и еще 1 тыс. метров на отделку. Уверен, что с качеством работ у нас все в порядке.



А в целом гранит применяется практически на всех объектах компании «Атомстройкомплекс» в том или ином объеме: идет на цоколь, на отделку жилых домов, крылечек, элементов благоустройства. И каждым нашим объектом, даже самым маленьким, я горжусь.



Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»