Исполнение по плану

За первые шесть месяцев 2022 года налоговые и неналоговые доходы Екатеринбурга составили 13,2 млрд руб. — это 49,2% от плана. Также 16,4 млрд руб. пришлось на безвозмездные поступления (50,6% от плана). Об этом рассказала начальник департамента финансов администрации города Анна Турунцева во время очередного заседания Екатеринбургской городской думы.



Расходы городского бюджета достигли 25,4 млрд руб. (40,9% от плана). Как обычно, свыше 70% общего объема расходов выделено на финансирование социальной сферы. Большая часть (примерно 50%) направлена на образование.



Напомним, что в бюджете города на 2022 год доходная часть утверждена на сумму 59 млрд 289 млн руб., а расходная — 62 млрд 215 млн руб. По данным на 1 июля, доходы за I полугодие исполнены в размере 29 млрд 623 млн руб., а расходы — 25 млрд 424 млн руб.



Также глава города А. Орлов ранее сообщал, что бюджеты вышестоящих уровней полностью исполняют свои обязательства. Кроме того, он отмечал, что состояние собственных доходов Екатеринбурга отражает состояние экономики муниципалитета.



«Это исчерпывающе говорит о состоянии экономики города: она выдержала удар. Занятость екатеринбуржцев, их доходы соответствуют нашим прогнозам годичной давности. А они были достаточно оптимистичны», — подчеркнул градоначальник.



Следует также уточнить, что некоторые отставания по цифрам, как правило, связаны с сезонностью. Например, объем поступившего налога на доходы физических лиц составил 46,2% от плана на 2022 год, но он всегда в I полугодии немного меньше. Реализация некоторых программ, например «Формирование современной городской среды», также имеет небольшой уровень исполнения, поскольку проводились конкурсные процедуры.



В целом, по словам А. Турунцевой, исполнение бюджета в 2022 году проходит по плану. Депутаты единогласно приняли предоставленный ей отчет.



Добавим, что в Свердловской области начались согласительные процедуры по формированию бюджета на 2023 год и плановый период. Актуальные потребности каждого региона рассматривает специальная комиссия, в состав которой входят финансисты, депутаты Заксобрания, представители региональных и муниципальных органов власти. Бюджет будет формироваться с учетом существующих геополитических рисков.



По словам министра финансов региона Александра Старкова, в нынешнем состоянии экономики прогноз налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области на 2023 год определен на основе консервативного варианта проекта прогноза социально-экономического развития региона.



По консервативному сценарию ожидается более глубокий спад российской экономики в 2022 году в связи с введением новых санкций, медленной перестройкой производственно-логистических цепочек и значительным уменьшением стоимости экспортных товаров.



В этом случае валовой региональный продукт (ВРП) в 2023 году может сократиться на 2,1%, объем промышленного производства — на 3%, инвестиций в основной капитал — на 2,2%, экспорт — на 2,4%, импорт — на 4,7%, ввод жилой недвижимости — на 1,9%. Число малых и средних предприятий (включая микропредприятия) в этом случае уменьшится на 6,5%, а реальные доходы населения снизятся на 1,9%.



Существует также базовый сценарий, подразумевающий более оптимистичный вариант развития событий. При нем РП Среднего Урала в будущем году вырастет на 1,1%, индекс промышленного производства — на 0,2%, инвестиции в основной капитал — на 2,2%, экспорт — на 0,8%, импорт — на 0,6%, ввод жилой недвижимости — на 5,2%. Число малых и средних предприятий в этом случае уменьшится на 2,8%, а реальные доходы населения увеличатся на 0,5%.



Отметим, что оба варианта прогноза составлены с учетом сохранения санкционного режима как минимум до 2025 года. Власти подчеркивают высокий уровень неопределенности при разработке различных сценариев.



Предполагается, что главным драйвером развития Свердловской области в ближайшие годы будет реализация проектов импортозамещения. Главными рисками для экономики станут ужесточение санкционного режима, ухудшение ситуации на товарных рынках и возврат санитарно-эпидемиологических ограничений.