Регионы РФ получили дополнительные возможности по реструктуризации бюджетных кредитов

Регионы РФ получили дополнительные возможности по реструктуризации бюджетных кредитов. По новым нормам Бюджетного кодекса, в 2022 году субъекты получили отсрочку по выплате реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Погашение перенесли на 2025 и 2029 годы в зависимости от действующего графика таких выплат, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.



«Высвобожденные средства субъекты смогут направить на: строительство или реконструкцию инфраструктурных объектов; подключение к инженерным сетям зданий и сооружений, необходимых для реализации инвестпроектов», — говорится в сообщении.



Если региональные власти смогут реализовать важный инфраструктурный или инвестиционный проект, то правительство может полностью списать долг. Реструктуризация выполняется в рамках соглашений с Минфином РФ, обязывающих субъекты исполнять обязательства по оздоровлению финансов и сокращать долговую нагрузку.