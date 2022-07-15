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Вчера, 15:00

На Среднем Урале замедлился рост цен на автомобили, бытовую технику и электронику

На Среднем Урале в августе 2022 года замедлился рост цен на легковые автомобили, бытовую технику и электронику, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Аналитики связывают это с крепким курсом рубля по отношению с иностранным валютам. Еще одна причина — сберегательная модель экономического поведения населения. В текущей ситуации многие уральцы приняли решение отказаться от крупных расходов.

Также эксперты отмечают снижение темпов роста цен на чай, кофе и какао.

«Это обусловлено как произошедшим ранее укреплением рубля, так и налаживанием импортных поставок», — рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Кроме того, аналитики фиксируют снижение стоимости капусты, картофеля и свеклы из-за хорошего урожая на фоне благоприятных природных условий.

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