На Среднем Урале замедлился рост цен на автомобили, бытовую технику и электронику

На Среднем Урале в августе 2022 года замедлился рост цен на легковые автомобили, бытовую технику и электронику, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
Аналитики связывают это с крепким курсом рубля по отношению с иностранным валютам. Еще одна причина — сберегательная модель экономического поведения населения. В текущей ситуации многие уральцы приняли решение отказаться от крупных расходов.
Также эксперты отмечают снижение темпов роста цен на чай, кофе и какао.
«Это обусловлено как произошедшим ранее укреплением рубля, так и налаживанием импортных поставок», — рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.
Кроме того, аналитики фиксируют снижение стоимости капусты, картофеля и свеклы из-за хорошего урожая на фоне благоприятных природных условий.
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