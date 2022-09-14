Свердловские власти начали подготовку к принятию бюджета на 2023 год

На Среднем Урале начали подготовку к принятию бюджета на 2023 год, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



«Началась работа традиционной согласительной комиссии с муниципалитетами региона. На протяжении ближайшей недели финансисты, депутаты Законодательного собрания Свердловской области, представители региональных и муниципальных органов власти обсудят основные направления финансовой поддержки всех территорий Среднего Урала», — говорится в сообщении.



Министр финансов Свердловской области Александр Старков заявил, что при формировании бюджета будет учитываться консервативный вариант прогноза социально-экономического развития региона до 2025 года.



Предполагается, что новый бюджет будет нацелен на создание и обновление инфраструктуры (дорожной, коммунальной и так далее) в муниципалитетах, строительство образовательных, спортивных, культурных учреждений.



Напомним, что, согласно прогнозу социально-экономического развития региона до 2025 года, валовой региональный продукт (ВРП) Свердловской области может увеличиться на 1,1% (базовый сценарий) или сократиться на 2,1% (консервативный сценарий).