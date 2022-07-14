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Вчера, 14:23

Пластиковый бум

Пластиковый бумСпрос свердловчан на кредитные карты значительно превысил докризисные уровни. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в августе жители региона оформили 67,14 тыс. кредиток, что на 46% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Совокупный лимит по ним за год увеличился на 54%, до 5,11 млрд руб. Такая сильная динамика связана со снижением ключевой ставки и с достаточно высокой кредитной активностью граждан на фоне стабильной ситуации в экономике.

Отметим, что Средний Урал занял 5-е место среди регионов РФ по числу выданных в августе карт. Выше него расположились только Москва (167,49 тыс.), Московская область (130,54 тыс.), Санкт-Петербург (82,88 тыс.) и Краснодарский край (81,85 тыс.).

В целом по стране в августе 2022 было оформлено 2,04 млн кредиток с совокупным лимитом 153,6 млрд руб. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатели увеличились на 42% и 44% соответственно.

За восемь месяцев 2022 года жители РФ получили 12,53 млн кредитных карт, что на 28% больше, чем в январе-августе 2021 года. Объемы лимитов за аналогичный период увеличились на 30%, до 912,14 млрд руб.

И. о. генерального директора ОКБ Николай Мясников рассказал о растущем спросе на новые карты со стороны населения.

«После небольшого замедления темпов выдач в июле 2022 году карты снова начали активно расти. Показатели по выдачам кредитных карт сейчас находятся на уровне конца 2021 года. Также в августе мы видим довольно значительный рост среднего кредитного лимита, который с марта сохранялся на уровне 66-69 тыс. руб. На своих данных мы также видим рост спроса на кредитные карты со стороны заемщиков: количество заявок на этот продукт выросло за год на 35%. При этом банки сохраняют рисковые стратегии на прежнем уровне, одобряя только каждую третью заявку на кредитную карту», — отмечает Н. Мясников.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) связывают растущий спрос на кредитки со снижением ключевой ставки.

«Летом сегмент кредитных карт полностью восстановился после мартовского падения, и демонстрирует стабильность. В то же время и само сокращение выдачи кредитных карт в марте было не настолько серьезным (около 30%), как например, в сегменте потребкредитов (более 60%). При этом рост числа выданных «кредиток» в последнее время объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он также отметил, что кредитки имеют серьезные конкурентные преимущества по сравнению с другими банковскими продуктами.

«Относительно стабильная ситуация в этом сегменте во многом связана с тем, что с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, банки могут эффективно управлять кредитным риском. С другой стороны, кредитные карты интересны и самим гражданам, прежде всего, в силу своей технологичности и удобства. Кроме того, по «кредиткам» действуют весьма привлекательные условия (льготный период по оплате процентов, кешбэк и так далее)», — отметил А. Волков.

По данным НБКИ, средний лимит по кредитным картам в Свердловской области в июле 2022 года составил 64 тыс. 877 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 3%. Такая динамика может быть связана с ограниченным числом заемщиков с высоким Персональным кредитным рейтингом. Как правило, именно этой категории граждан предоставляют более широкие лимиты.

Рост рынка кредиток в России также связан с тем, что клиенты банков активно переходят с платежных систем Visa и Mastercard на карты «Мир». Финансовые организации часто выдают карты с помощью механизма кросс-продаж. Еще одна причина — снижение реальных доходов населения, которое стимулирует многие семьи активнее использовать кредитные ресурсы.

Дальнейшая динамика развития рынка кредитных карт во многом будет зависеть от размера ключевой ставки и общеэкономической ситуации в стране. При сохранении существующих трендов рынок кредиток будет иметь хороший потенциал для дальнейшего роста. Впрочем, важно учитывать, что в случае новых геополитических потрясений ситуация может кардинально измениться.

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