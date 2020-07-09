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В Екатеринбурге 17 сентября из-за «Кросса нации» изменятся схемы движения трамваев и троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. В Екатеринбурге в субботу, 17 сентября, в связи с проведением «Кросса нации» изменятся схемы движения нескольких трамваев и троллейбусов.

Как сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс», с 08.00 до 14.30 закрывается движение троллейбусов по ул. Малышева, Мира от остановки «Гостиница Центральная» до конечной станции «Академическая» в обоих направлениях.

Кроме того, с 10.45 до 14.30 закрывается движение трамваев по проспекту Ленина от ул. Луначарского до ул. Гагарина, по ул. Гагарина, Малышева, Сыромолотова от остановки «Блюхера» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ» в обоих направлениях.

С измененными схемами движения троллейбусов и трамваев можно ознакомиться по ссылке.

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