Кольцовские таможенники пресекли попытку вывоза в Китай юбилейных медалей

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. Кольцовские таможенники обнаружили у гражданина Китая, который пытался вылететь в город Чанчунь, 15 юбилейных медалей, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
«7 из 15 медалей выпущены к различным годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, 3 — к годовщинам создания Вооруженных сил СССР, 4 медали «Ветеран труда» и одна — к столетию со дня рождения Г. К. Жукова», — говорится в сообщении.
Эксперты выяснили, что четыре медали представляют культурную ценность. Речь идет о медалях «50 лет Вооруженных сил СССР», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и двух медалях «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Остальные медали вернули владельцу.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».
Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления
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