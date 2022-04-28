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Доходы самозанятых в РФ в марте-августе сократились на 30%

УрБК, Москва, 07.09.2022. Доходы самозанятых в РФ в марте-августе 2022 года сократились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные платформы Qugo.

Если в прошлом году средняя величина выплаты от компаний-заказчиков составляла 49 тыс. руб., то сейчас — уже 33 тыс. руб.

Наиболее крупные выплаты получают программисты, перевозчики грузов и специалисты-юристы.

По данным платформы, Екатеринбург входит в топ-10 городов РФ по активности соискателей. Первые три строчки занимают Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.

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