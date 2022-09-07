Лидия Исаева: Декларационная кампания идет в пользу налогоплательщиков

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Лидия Исаева.



— Лидия Зиновьевна, можно ли подвести первые итоги декларационной кампании 2022 года? Как изменилась собираемость налога на доходы физических лиц?



— Сначала нужно отметить, что декларационную кампанию можно разделить на две части. С одной стороны, налогоплательщики подают декларации с целью получения налогового вычета, для чего заявляют свои расходы на медицинские, образовательные услуги, открытие индивидуального инвестиционного счета, приобретение жилья и выплату процентов по ипотечному кредиту. Эта кампания проходит в течение всего года, декларации могут предоставляться без ограничения датой.



С другой стороны, до 30-го апреля представляют декларации по форме 3 НДФЛ те граждане, кто обязан декларировать свой доход. Как правило, в эту категорию попадают лица, получающие средства без налоговых агентов. Это индивидуальные предприниматели и частнопрактикующие лица: нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие, поверенные, а также физические лица, которые обязаны декларировать доходы при продаже имущества, которое находилось в собственности менее предельного срока владения; при получении доходов в виде подаренного имущества от неблизких родственников — это касается недвижимого имущества и транспортных средств; если доход был получен из-за границы, то есть от источника, который находится за пределами Российской Федерации. Также нужно декларировать получение дохода от азартных игр — лотерей, тотализаторов, если выигрыш составил от четырех до 15 тысяч. Есть еще ряд таких доходов — они перечислены в статье 228 Налогового кодекса. К 15 июля граждане должны самостоятельно оплатить НДФЛ в бюджет.



На сегодняшний день у нас есть промежуточные итоги по состоянию на 1 августа. По оперативным данным, могу сказать, что в этом году на 1 августа поступило 521,2 тыс. деклараций по форме 3 НДФЛ. В это число включены и декларации к уплате налога, и к возврату. Рост по сравнению с прошлым годом составляет 3,6%



— Каких деклараций сегодня больше — к уплате или к возврату?



— Основная масса — порядка 80% деклараций — представлена на вычет. Сумма к возврату с учетом заявленных вычетов составляет 13,9 млрд руб. В прошлом году было 12,7 млрд руб. По некоторым видам рост составляет до 30%. Все чаще своим правом на вычеты начинают пользоваться индивидуальные предприниматели и другие категории физических лиц, которые обязаны были декларировать доходы.



И только 20% деклараций направлены на доплату, их сумма составляет 8,4 млрд руб. Это в два раза выше, чем в прошлом году. Можно сказать, что в целом декларационная кампания по 3 НДФЛ всегда идет в пользу самих налогоплательщиков-физических лиц. Они получают в виде вычетов больше, чем доплачивают.



— Не возникло ли трудностей с усложнением исчисления суммы НДФЛ с крупных доходов?



— Действительно, с этого года изменился порядок взимания налога с доходов в сумме свыше 5 млн руб. в год. Сумма, превышающая 5 млн, облагается по ставке 15%. Никаких проблем с исчислением налога не возникло: система была готова к нововведениям. Как я уже говорила, сумма к доплате в этом году возросла по сравнению с прошлым годом в два раза. Значительная часть этого роста пришлась как раз на доходы с сумм выше 5 млн руб. В целом это нововведение принесло в бюджет 14,3 млрд руб.



Что касается сложностей с исчислением налога для физических лиц, то я бы рекомендовала в случае возникновения сомнений обратиться в налоговый орган за разъяснениями. Каждая ситуация индивидуальна, и, чтобы не сделать ошибок, лучше всего проконсультироваться с инспектором. Сделать это можно бесплатно — запрос лучше отправить через сайт ФНС России «Обратиться в ФНС» или личный кабинет налогоплательщика.



— Как происходит доплата возросшего налога, если гражданин получает доходы из нескольких источников, и в каждом из них сумма была меньше 5 млн руб.?



— Вся информация по доходам аккумулируется в базе данных налоговых органов. Если в целом она превысила 5 млн руб., налоговый орган определяет сумму превышения и исчисляет налог уже по повышенной ставке. Самому налогоплательщику складывать доходы из разных источников не требуется — налоговый орган сам исчислит данную сумму.



Эта сумма придет налогоплательщику в налоговом уведомлении, которое мы отправляем вместе с расчетом налога на имущество, земельного налога, транспортного налога. Это у нас консолидированное сводное налоговое уведомление, которое включает в себя не только имущественные налоги, но еще и НДФЛ, который учитывает в себе сумму превышения.



Эту сумму нужно будет уплатить до 1 декабря. Рассылка налоговых уведомлений предусмотрена осенью. Думаю, к октябрю мы уже разошлем их.



— Ожидать ли налогоплательщикам Свердловской области изменений в этом или следующем налоговых годах? Будут ли какие-то новации?



— В этом году некоторые налогоплательщики начали пользоваться новым социальным налоговым вычетом по физкультурно-оздоровительным услугам. Граждане также могут учесть расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные их несовершеннолетним детям (в том числе усыновленным) и подопечным. Получить такой вычет можно, если на дату фактически произведенных налогоплательщиком расходов физкультурно-спортивная организация (индивидуальный предприниматель) и оплаченные услуги ее включены в соответствующие перечни.



Но этим вычетом можно воспользоваться только путем представления работодателю уведомления налогового органа о подтверждении права использовать такой вычет. Потому что оно введено начиная с расходов 2022 года, а декларацию по итогам 2022 года налогоплательщик может представить только в 2023 году. По текущим расходам налогоплательщик может воспользоваться им только у работодателя на основании уведомления налогового органа о подтверждении права. То есть работодатель удерживает у него меньше НДФЛ.



Также новации существуют и в части предоставления налоговых вычетов в упрощенном порядке. Вычет предоставляется в течение месяца на основании данных, которые нам предоставляют банки. Система заработала в мае 2021 года, но банки присоединяются к ней постепенно. Резкое увеличение заявок такого рода мы получили после того, как месяц назад к ней присоединился Сбербанк России.



— Как часто граждане получают вычеты в упрощенном порядке?



— В прошлом году было представлено 720 вычетов по заявлениям налогоплательщиков в упрощенном порядке. А в этом году — уже 7 тыс. 600, рост более чем в 10 раз. И 3 тыс. из них пришли за последний месяц. Думаю, что число таких обращений будет расти и дальше.



— Это очень сильно разгружает сотрудников налоговой инспекции, потому что все делается автоматически и не нужно проверять документы вручную?



— Вручную нет, но автоматическая проверка все равно проходит. Дело в том, что иногда банк предоставляет документы не в полном объеме; иногда бывает, что налогоплательщик уже воспользовался инвестиционным вычетом по одному из счетов, а нам банк передает информацию о другом его счете. В части имущественных вычетов тоже есть свои моменты: надо и учитывать сумму дохода, и проверить, пользовался ли налогоплательщик ранее имущественным налоговым вычетом.



То есть в данном случае налоговые органы все равно работают, бдят, проверяют. И без этого никак, потому что мы должны соблюдать не только права граждан, но и интересы бюджета, государства.



— Уже два с половиной года в Свердловской области работает специальный налоговый режим для самозанятых. Каковы итоги этого эксперимента?



— Количество самозанятых очень быстро растет. По состоянию на 1 января 2022 года в качестве плательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» было зарегистрировано 114,3 тыс. физических лиц. А на 1 августа 2022 года количество зарегистрированных плательщиков НПД составляло уже 153,7 тыс., что почти в два раза выше уровня регистрации прошлого года (по состоянию на 1 августа 2021 года — 82,5 тыс. физлиц).



За период действия НПД в Свердловской области, с 1 января 2020 по 1 августа 2022 года (т. е. по состоянию на 1 августа 2022 года), зарегистрировано 20,9 млн чеков. Средний чек составляет 1 тыс. 631 руб.



Средний исчисленный налог в день по чекам от всех плательщиков НПД, зарегистрированных на территории Свердловской области, за период с 1 января по 1 августа 2022 года составляет 2,7 млн руб. Из них около 2 млн руб. — налог в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров и услуг индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам; около 700 тыс. руб. — налог в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров и услуг физическим лицам.



Сумма уплаченного налога за период с 1 января по 1 августа 2022 года составляет 537,9 млн руб., что в два раза выше уровня поступлений прошлого года (по состоянию на 1 августа 2021 года — 250 млн руб.).



Исследование чеков позволяет нам узнать, в какой сфере чаще всего используется труд самозанятых. По количеству чеков лидируют перевозки пассажиров и грузов — на них приходится 33,7% всех выданных чеков. Далее идут парикмахер, маникюр, педикюр — 2,8%, репетитор — 1,8%, продукция собственного производства —1,5%, маркетинг, реклама — 1,1%, доставка — 1,1%, строительство — 0,9%, автосервис — 0,9%, аренда квартир — 0,7%.



— Как в целом изменилась собираемость налогов на доходы физических лиц?



— По состоянию на 1 августа 2022 года НДФЛ в федеральный бюджет поступило 2 млрд руб., что в 2,2 раза выше уровня прошлого года (877 млн руб.), в консолидированный бюджет субъекта — 81,8 млрд руб., что выше на 17,9% уровня 1 августа 2021 года (69,4 млрд руб.).



Фото предоставлено пресс-службой УФНС России по Свердловской области