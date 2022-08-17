В России запущена программа промышленной ипотеки

Правительство РФ запустило программу промышленной ипотеки. По ней предприятия смогут получить льготные кредиты на приобретение недвижимости для осуществления промышленного производства, сообщается в Telegram-канале кабинета министров.



Займы будут выдавать на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. У технологических компаний она составит 3%. Максимальный объем кредита — 500 млн руб.



Уточним, что глава правительства Михаил Мишустин распорядился запустить промышленную ипотеку под 5% годовых во время заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, прошедшего в июне.