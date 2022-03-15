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Вчера, 17:55

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАA-

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА- со стабильным прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Кредитный рейтинг уровня ruАА- подтверждает высокую кредитоспособность и финансовую надежность региона по сравнению с другими объектами рейтинга в РФ.

По мнению аналитиков, экономика региона является высокодиверсифицированной, охватывает все основные отрасли промышленного комплекса с упором на металлургическое производство и машиностроение.

Аналитики ожидают, что по итогам 2022 года объем промышленного производства в Свердловской области сократится на 4%. Негативная динамика может быть связана с удорожанием производственных издержек, увеличением отпускных цен на комплектующие и нехваткой оборотных средств у участников рынка.

«Сдерживающее влияние на рейтинговую оценку оказывает негативная динамика численности населения и повышенная демографическая нагрузка. Численность населения региона из-за естественной убыли населения, сократилась за последние три года на 51,4 тыс. человек и составила 4 млн 264,3 тыс. человек на 1 января 2022 года. Коэффициент естественной убыли населения изменился с 2,6 на 1000 человек в 2019 до 7,9 в 2021 году», — отмечают аналитики «Эксперт РА».

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