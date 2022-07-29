Замглавы Богдановича Андрей Зуев: Евгений Куйвашев оценил реконструкцию городского парка культуры и отдыха

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочего визита в Богданович посетил городской парк культуры и отдыха, где завершаются работы по благоустройству.



«Одним из объектов, который во время сегодняшнего визита в Богданович посетил губернатор Евгений Куйвашев, стал городской парк культуры и отдыха. И это не случайно: в этом году наш парк празднует свое 95-летие. Удивительный факт — парк старше города. К тому же именно сейчас мы заканчиваем комплексную реконструкцию парка, на которую было затрачено порядка 200 млн рублей. Это средства федерального, регионального и местного бюджетов, а также предприятий городского округа. Сегодня именно парк должен стать настоящей «точкой сборки» всего Богдановича: это не просто место с аттракционами, скамейками и дорожками, это точка притяжения всей общественной и культурной жизни Богдановича», — рассказал УрБК замглавы городского округа Андрей Зуев.



Уточним, что реконструкция парка прошла в ходе Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Проект его благоустройства в 2020 году победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



«Не случайно и то, что Евгений Куйвашев посетил наш парк вместе с руководителем Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым. Железная дороге всегда была для Богдановича системообразующим предприятием, и наш парк раньше был парком железнодорожников. Сегодня РЖД также активно помогает городу и парку. Так, нам были переданы три вагона, в которых будут оборудованы музей, кафе и учебный класс», — отметил А. Зуев.



Добавим, что в основу проекта легли образы двух магистралей, проходящих через город, — железнодорожной Транссибирской и автомобильной Сибирского тракта.



«При планировании парка было учтено мнение жителей с учетом различных возрастных групп и интересов. Сегодня в парке есть где погулять и отдохнуть: есть площадки для концертов, амфитеатры. Рядом сформирован образовательный кластер. Рядом мы создаем места для субкультур, в том числе и нашего рок-клуба. В парке же могут проходить городские праздники, спортивные соревнования. Уже построен амфитеатр — маленькая площадка для небольших публичных мероприятий, выступлений. Мы там планируем летний кинотеатр, танцевальную зону. Очень гармонично встала «Стена времени», которая будет экраном и в то же время отражает основные символы города. Также сформирована детская территория: достаточно большая детская площадка, там есть лазилки, тарзанки, песочницы. К нему мы добавляем и спортивную составляющую: площадки для воркаута, скейт-парк как для новичков, так и для мастеров, уличные тренажеры, паркур. В парке есть достаточно большая территория для проведения концертов — событийная площадка с профессиональной сценой. Заработает отреставрированное колесо обозрения. В парке также завершается строительство здания клуба, в котором будут проводить время многочисленные молодежные рок-группы, проводиться различные мероприятия в зимний период. Открытие парка запланировано на 17 сентября», — подытожил А. Зуев.