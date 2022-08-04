Погрузка на СвЖД за год снизилась почти на 5%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в августе 2022 года составила 11,9 млн т. Это на 2% больше показателя предыдущего месяца и на 4,9% меньше уровня аналогичного периода прошлого года.
Как сообщает пресс-служба компании, с начала текущего года на СвЖД погрузили 95,5 млн т грузов (минус 3% к январю-августу предыдущего года). При этом сильнее всего выросла погрузка строительных грузов (плюс 27,8%).
Грузооборот за восемь месяцев 2022 года составил 148,2 млрд тарифных тонно-км (плюс 2,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 187 млрд тонно-км (плюс 1,4%).
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