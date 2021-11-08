Алексей Прядеин: Форум «Города России — 2030» будет посвящен новым вызовам

О подготовке к форуму «Города России — 2030» рассказал журналистам начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.



— Алексей Анатольевич, форум «Города России» стал ежегодным значимым событием как для Екатеринбурга, так и для всей России. Как он пройдет в этом году?



— В этом году ставший уже традиционным для Екатеринбурга форум «Города России» пройдет 17 и 18 ноября на площадке конгресс-холла. Так получилось, что все другие городские площадки мероприятие переросло. Может быть, это не очень удобно с точки зрения транспортной логистики, но зато это хорошее помещение с качественным оборудованием.



Если нам не помешает рост заболеваемости, в этом году мы планируем увеличить мероприятие в несколько раз — и по количеству участников (их будет порядка 3 тыс. человек), и по числу секций и направлений. Только администрация города планирует около 40 пленарных секций. Вместе с нами будет проводить свой трек Уральская торгово-промышленная палата, которая берет на себя всю ESG-повестку. Свои мероприятия в рамках форума проведет российская академия народного хозяйства. Они берут на себя научную часть с соответствующими докладамии публикациями, по итогам выйдет ваковский журнал. Социальный кластер проведет трек «Социо», на котором будет обсуждаться все, что касается поддержки социально незащищенных слоев населения, детей с различными заболеваниями, других социальных проблем. Одновременно с нами на параллельных площадках Уральский федеральный университет будет проводить свой традиционный форум «Регион в фокусе перемен».



В результате форум из чисто экономического становится очень разноплановым, затрагивающим все большее число сфер жизни любого города. Мы надеемся, что такая ассоциация разных обсуждений в одни и те же дни позволит нам со временем сформировать в Екатеринбурге постоянно действующую дискуссионную площадку размером с Петербургский или Дальневосточный экономический форум. Надеемся, что со временем мы попадем и в календарь первых лиц государства.



— Какой будет основная тематика форума?



— Как и в прошлом году, главной нашей темой будут «Вызовы и действия», в этот раз добавится 2.0. В прошлом году главным обсуждаемым вызовом была пандемия и ограничительные меры. За год ситуация существенно изменилась. Теперь перед нами стоят другие вызовы, будем обсуждать уже следующее поколение проблем. Жизнь учит нас, что нужно всегда быть готовым к тому, что произойдет что-то неожиданное, и нужно быстро принимать эффективные решения для недопущения негативных последствий. Собственно, это мы и будем обсуждать.



— Форум пройдет в традиционном офлайн-формате?



— За время пандемии мы очень соскучились по живому общению. И поэтому в этом году мы постарались сделать форум максимально «очным». Помимо традиционных докладов и панельных дискуссий, мы постараемся насытить наше мероприятие максимальным числом форматов, подразумевающих живое и непосредственное общение, в том числе в виде деловых завтраков и обедов, неформальных разговоров, лекций, открытых интервью. Мы сейчас прорабатываем различные варианты того, как известные и значимые люди могли бы в рамках форума подтянуть управленческие команды администраций городов, сделать наших муниципальных служащих еще более профессиональными.



В то же время живой формат подразумевает и определенные трудности. Пожалуй, главная из них — это разведение мероприятий во времени, чтобы люди не были вынуждены разрываться между несколькими интересными для них площадками, выступления на которых идут одновременно. Задача сложная, но мы над ней работаем.



— Кто из знаковых персон ожидается на форуме? Будут ли гости из-за рубежа?



— Сегодня мы отрабатываем приглашение министра экономики РФ Максима Решетникова, руководителя крупнейшей корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, ждем заместителей руководителя корпорации «ДОМ.РФ». Подтверждения пока нет, но мы надеемся на их приезд. Будут представители Центра стратегических разработок и Минэкономразвития. Ожидаем большое число экспертов из Москвы и других российских городов. Уверен, что города Уральского региона будут у нас в полном составе. Ждем гостей из всех мегаполисов Сибири и Дальнего Востока. Уверен, будут гости из Поволжья и с Юга.



Конечно, будут и зарубежные гости, может быть, не в таком количестве, как раньше. Точно будет марафон международных проектов. Мы с коллегами из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении и других дружественных стран будем обсуждать проекты городского развития. Ожидается, что именно на форуме мы подпишем партнерское соглашение с Самаркандом. Возможно, будут гости из Юго-Восточной Азии. Коллеги из Китая ожидаются в дистанционном формате: у них еще не закончились коронавирусные ограничения.



— Будет ли обсуждаться тема Большого Екатеринбурга?



— Городские агломерации у нас традиционно одна из главных тем. Налаживание взаимосвязей между муниципалитетами внутри Екатеринбургской городской агломерации — постоянная задача, которая стоит перед нами. В рамках форума, 15сентября, мы планируем провести очередной координационный совет. С учетом нашей активности Минэкономразвития и Центр перспективных разработок вышли на нас и включили Екатеринбург в тройку пилотных агломераций для разработки плана долгосрочного развития. На форуме мы планируем провести стратегическую сессию по этому проекту. Федеральные ведомства поделятся с нами своим видением реализации таких проектов, мы расскажем о тех наработках, которые есть у нас. Обсуждаться будут и формы организации управления агломерациями и их администрирования. Есть потребность внести соответствующие положения ив готовящийся сейчас ко второму чтению закон о местном самоуправлении, чтобы определить, что такое агломерация, как к ней относиться и что с ней делать.



Будем обсуждать и конкретные проекты, в первую очередь в транспортной сфере. В том числе— создание транспортного каркаса мегаполиса и моделирование основных потоков маятниковой миграции внутри мегаполиса. Тут у нас есть интересные наработки — от уже реализованных проектов до только планируемых.



Фото с официального портала Екатеринбурга