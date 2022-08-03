«Аварийное» давление

Решение проблемы ветхого и аварийного жилья — одна из стратегических задач, стоящих перед современной Россией. Подобные дома просто опасны для проживающих в них людей и уродуют облик городов. В решении этой проблемы сегодня заинтересованы и власти, и девелоперы, и простые горожане. Цель по полному избавлению от ветхого жилого фонда не раз ставилась руководством страны в качестве одной из определяющих для развития строительной отрасли. И проблема эта активно решается, в том числе и в Свердловской области. Наиболее эффективным, а часто и единственным способом является снос ветхого жилья с передачей освободившейся территории застройщику, который берет на себя расселение аварийных конструкций. Всем жителям по закону положена компенсация — в идеале новое безопасное и комфортное жилье взамен старого, опасного и разваливающегося.



Но существуют определенные категории граждан, которые препятствуют благому делу, стараются использовать процесс сноса ветхого и аварийного жилья в собственных интересах.







Примером манипуляций подобного рода можно считать попытку заработать на квартирах в аварийных домах, подлежащих отселению. Как правило, если земля под домом не попадает в зону государственных или муниципальных интересов, то договариваться о выкупе квартир с собственниками должна организация, которой земля с ветхими строениями передана под застройку. Обычно подобные сделки совершаются на рыночных условиях по обоюдному согласию сторон: жильцы вместо ветхого жилья получают современное, а девелопер — необходимую ему землю. Но время от времени появляются граждане, которые начинают буквально «выкручивать руки» застройщику, завышая цены на свои аварийные квадратные метры в несколько раз, пытаясь вместо одной квартиры получить две или три, да еще и в элитных новостройках.



Так, в Екатеринбурге в информационную повестку активно втягивается ситуация с расселением ветхого барака по адресу ул. Вилонова, 86/1. Как уже писал УрБК, администрация Екатеринбурга признала здание аварийным в 2021 году и передала участок земли с ним корпорации «Атомстройкомплекс», которая постепенно расселяет ветхие здания и готовит территорию под застройку. С большинством жильцов девелоперу удалось найти общий язык, здание в значительной степени уже освобождено. Но одна из собственниц жилья выдвигает к застройщику откровенно неадекватные требования.



В «Атомстройкомплексе» отмечают, что сначала женщина требовала за 64,4 кв. м. в аварийном бараке 15 млн руб. Потом она изменила свои желания, выдвинув требования поменять принадлежащую ей жилплощадь либо на 100 кв. м. в доме бизнес-класса, либо на две новые трехкомнатные квартиры в обычных домах. Застройщик владелице жилплощади отказал, так как в своей деятельности руководствуется законом и нормативными актами, которые не дают ему возможности без законных оснований взять и купить старую квартиру в бараке за 15 млн руб., потому что ее собственник так захотел.



При этом свои требования владелица аварийного жилья подкрепляет информационным давлением: размещением статей в СМИ, написанием требований к различным органам власти, походами «по инстанциям». В редакции средств массовой информации, не занимающий позицию собственницы аварийных квадратных метров, поступают угрозы в социальных сетях. По словам наблюдателей, внимательно следящих за ситуацией, в последнее время она рассказывает остальным жителям дома, что практически добилась выполнения своих условий, и предлагает им «помочь» в выбивании из застройщика «лучших условий».



В качестве повода для очередной волны информационного давления используются заявления собственников о мародерстве: якобы из дома выносятся окна и двери, вырезаются трубы, разграбливаются оставленные квартиры, а за всеми этими событиями якобы стоит застройщик. Последний все обвинения отвергает.



«Мы всегда готовы идти навстречу жителям аварийных домов, которые мы расселяем. У нас есть богатый опыт подобных договоренностей, такими вопросами мы занимаемся уже не первое десятилетие. Как правило, все вопросы удается решить в ходе переговоров. Часто мы, что называется, «входим в положение», помогаем решать сложные, на первый взгляд — безвыходные ситуации. Так, в том же доме на Вилонова, 86/1 проживало несколько социально неблагополучных семей, семьи, в которых есть сироты и люди с инвалидностями, которые не могут самостоятельно оформить документы. Есть граждане, которым жизненно необходимо остаться в этом микрорайоне, это связано с получением привычной медицинской помощи. Мы смогли оформить им все бумаги, нашли квартиру в этом же микрорайоне на вторичном рынке. Компания готова делать больше, чем положено по закону, но только если встречаем адекватный отклик со стороны собственников расселяемого жилья, а не банальное желание нажиться», — рассказывает начальник отдела подготовки участков для строительства корпорации «Атомстройкомплекс» Оксана Логинова.



По ее словам, многим гражданам компания помогла оформить недостающие документы. При этом не только подыскали подходящие квартиры, но и учли все пожелания и по району, и по метражу, и по количеству комнат.



«Сегодня практически со всеми жильцами удалось договориться. Но, когда мы сталкиваемся с откровенным желанием заработать на нас как можно больше денег, «продавить», у нас один ответ — «встретимся в суде», — отмечает представитель компании-застройщика, добавив, что другого выхода, кроме как обратиться в суд, у строительной организации просто нет: если дом признают аварийным, то жить в нем опасно.



Следует отметить, что сама собственница аварийной квартиры и все конструктивные предложения застройщика отмела, и в суд не обратилась. И это не случайно: как показывает практика разбора соответствующих дел, при отселении аварийного жилья суд назначает компенсацию в размере рыночной стоимости квадратных метров, которую устанавливает независимый оценщик, причем итоговая сумма может оказаться меньше, чем предложение девелопера.



Что касается мародерства в оставленных квартирах в домах в Пионерском поселке, то компания-застройщик не раз отмечала, что все подобные претензии явно не по адресу и должны быть перенаправлены в правоохранительные органы. «Атомстройкомплекс», в свою очередь, обратился с заявлением в прокуратуру с просьбой установить виновников в расхищении брошенных квартир. До проведения разбирательств девелопер за свой счет выставил охрану вокруг аварийных домов, хотя они ему пока не принадлежат.



Как отмечают эксперты строительного рынка, в целом у граждан, стремящихся путем давления заработать на отселении аварийного жилья несколько миллионов рублей, шансы на решение ситуации в свою пользу невелики, именно поэтому они пытаются использовать для решения своего вопроса любую возможность, в том числе и предстоящие 11 сентября выборы.



Известно, что во время избирательных кампаний органы власти всех уровней наиболее трепетно относятся к социальным проблемам граждан и с особым рвением готовы включаться в их решение. Но до завершения кампании осталось чуть более недели, и вряд ли у собственницы аварийной квартиры на ул. Вилонова за оставшееся время получится изменить условия выкупа. Да и само использование голосования в целях обогащения выглядит крайне сомнительной процедурой как с моральной, так и с прагматической точки зрения.



Другой возможный сценарий — воспользоваться тем, что у застройщика «горят сроки» и дом нужно сносить любой ценой — тоже не про этот случай: застройка территории, на которой находится дом № 86/1 на ул. Вилонова, запланирована только на 2024 год, и у «Атомстройкомплекса» достаточно времени для самого длинного судебного процесса. Что касается мародеров, то разобраться с ними должны правоохранительные органы, чтобы обеспечить законность и безопасное проживание оставшихся жильцов.