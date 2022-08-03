УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 15:59

«Аварийное» давление

Решение проблемы ветхого и аварийного жилья — одна из стратегических задач, стоящих перед современной Россией. Подобные дома просто опасны для проживающих в них людей и уродуют облик городов. В решении этой проблемы сегодня заинтересованы и власти, и девелоперы, и простые горожане. Цель по полному избавлению от ветхого жилого фонда не раз ставилась руководством страны в качестве одной из определяющих для развития строительной отрасли. И проблема эта активно решается, в том числе и в Свердловской области. Наиболее эффективным, а часто и единственным способом является снос ветхого жилья с передачей освободившейся территории застройщику, который берет на себя расселение аварийных конструкций. Всем жителям по закону положена компенсация — в идеале новое безопасное и комфортное жилье взамен старого, опасного и разваливающегося.

Но существуют определенные категории граждан, которые препятствуют благому делу, стараются использовать процесс сноса ветхого и аварийного жилья в собственных интересах.

«Аварийное» давление

Примером манипуляций подобного рода можно считать попытку заработать на квартирах в аварийных домах, подлежащих отселению. Как правило, если земля под домом не попадает в зону государственных или муниципальных интересов, то договариваться о выкупе квартир с собственниками должна организация, которой земля с ветхими строениями передана под застройку. Обычно подобные сделки совершаются на рыночных условиях по обоюдному согласию сторон: жильцы вместо ветхого жилья получают современное, а девелопер — необходимую ему землю. Но время от времени появляются граждане, которые начинают буквально «выкручивать руки» застройщику, завышая цены на свои аварийные квадратные метры в несколько раз, пытаясь вместо одной квартиры получить две или три, да еще и в элитных новостройках.

Так, в Екатеринбурге в информационную повестку активно втягивается ситуация с расселением ветхого барака по адресу ул. Вилонова, 86/1. Как уже писал УрБК, администрация Екатеринбурга признала здание аварийным в 2021 году и передала участок земли с ним корпорации «Атомстройкомплекс», которая постепенно расселяет ветхие здания и готовит территорию под застройку. С большинством жильцов девелоперу удалось найти общий язык, здание в значительной степени уже освобождено. Но одна из собственниц жилья выдвигает к застройщику откровенно неадекватные требования.

В «Атомстройкомплексе» отмечают, что сначала женщина требовала за 64,4 кв. м. в аварийном бараке 15 млн руб. Потом она изменила свои желания, выдвинув требования поменять принадлежащую ей жилплощадь либо на 100 кв. м. в доме бизнес-класса, либо на две новые трехкомнатные квартиры в обычных домах. Застройщик владелице жилплощади отказал, так как в своей деятельности руководствуется законом и нормативными актами, которые не дают ему возможности без законных оснований взять и купить старую квартиру в бараке за 15 млн руб., потому что ее собственник так захотел.

При этом свои требования владелица аварийного жилья подкрепляет информационным давлением: размещением статей в СМИ, написанием требований к различным органам власти, походами «по инстанциям». В редакции средств массовой информации, не занимающий позицию собственницы аварийных квадратных метров, поступают угрозы в социальных сетях. По словам наблюдателей, внимательно следящих за ситуацией, в последнее время она рассказывает остальным жителям дома, что практически добилась выполнения своих условий, и предлагает им «помочь» в выбивании из застройщика «лучших условий».

В качестве повода для очередной волны информационного давления используются заявления собственников о мародерстве: якобы из дома выносятся окна и двери, вырезаются трубы, разграбливаются оставленные квартиры, а за всеми этими событиями якобы стоит застройщик. Последний все обвинения отвергает.

«Мы всегда готовы идти навстречу жителям аварийных домов, которые мы расселяем. У нас есть богатый опыт подобных договоренностей, такими вопросами мы занимаемся уже не первое десятилетие. Как правило, все вопросы удается решить в ходе переговоров. Часто мы, что называется, «входим в положение», помогаем решать сложные, на первый взгляд — безвыходные ситуации. Так, в том же доме на Вилонова, 86/1 проживало несколько социально неблагополучных семей, семьи, в которых есть сироты и люди с инвалидностями, которые не могут самостоятельно оформить документы. Есть граждане, которым жизненно необходимо остаться в этом микрорайоне, это связано с получением привычной медицинской помощи. Мы смогли оформить им все бумаги, нашли квартиру в этом же микрорайоне на вторичном рынке. Компания готова делать больше, чем положено по закону, но только если встречаем адекватный отклик со стороны собственников расселяемого жилья, а не банальное желание нажиться», — рассказывает начальник отдела подготовки участков для строительства корпорации «Атомстройкомплекс» Оксана Логинова.

По ее словам, многим гражданам компания помогла оформить недостающие документы. При этом не только подыскали подходящие квартиры, но и учли все пожелания и по району, и по метражу, и по количеству комнат.

«Сегодня практически со всеми жильцами удалось договориться. Но, когда мы сталкиваемся с откровенным желанием заработать на нас как можно больше денег, «продавить», у нас один ответ — «встретимся в суде», — отмечает представитель компании-застройщика, добавив, что другого выхода, кроме как обратиться в суд, у строительной организации просто нет: если дом признают аварийным, то жить в нем опасно.

Следует отметить, что сама собственница аварийной квартиры и все конструктивные предложения застройщика отмела, и в суд не обратилась. И это не случайно: как показывает практика разбора соответствующих дел, при отселении аварийного жилья суд назначает компенсацию в размере рыночной стоимости квадратных метров, которую устанавливает независимый оценщик, причем итоговая сумма может оказаться меньше, чем предложение девелопера.

Что касается мародерства в оставленных квартирах в домах в Пионерском поселке, то компания-застройщик не раз отмечала, что все подобные претензии явно не по адресу и должны быть перенаправлены в правоохранительные органы. «Атомстройкомплекс», в свою очередь, обратился с заявлением в прокуратуру с просьбой установить виновников в расхищении брошенных квартир. До проведения разбирательств девелопер за свой счет выставил охрану вокруг аварийных домов, хотя они ему пока не принадлежат.

Как отмечают эксперты строительного рынка, в целом у граждан, стремящихся путем давления заработать на отселении аварийного жилья несколько миллионов рублей, шансы на решение ситуации в свою пользу невелики, именно поэтому они пытаются использовать для решения своего вопроса любую возможность, в том числе и предстоящие 11 сентября выборы.

Известно, что во время избирательных кампаний органы власти всех уровней наиболее трепетно относятся к социальным проблемам граждан и с особым рвением готовы включаться в их решение. Но до завершения кампании осталось чуть более недели, и вряд ли у собственницы аварийной квартиры на ул. Вилонова за оставшееся время получится изменить условия выкупа. Да и само использование голосования в целях обогащения выглядит крайне сомнительной процедурой как с моральной, так и с прагматической точки зрения.

Другой возможный сценарий — воспользоваться тем, что у застройщика «горят сроки» и дом нужно сносить любой ценой — тоже не про этот случай: застройка территории, на которой находится дом № 86/1 на ул. Вилонова, запланирована только на 2024 год, и у «Атомстройкомплекса» достаточно времени для самого длинного судебного процесса. Что касается мародеров, то разобраться с ними должны правоохранительные органы, чтобы обеспечить законность и безопасное проживание оставшихся жильцов.

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
03.08.2022 Гуд бай, барак, гуд бай

Кто тормозит, а кто активизирует процессы реновации жилого фонда Екатеринбурга ...

24.12.2021 «Атомстройкомплекс» построил в Верхней Синячихе пятиэтажный дом для переселенцев из ветхого жилья

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2021. Компания «Атомстройкомплекс» построила в поселке Верхняя Синячиха новый пятиэтажный дом ...

21.10.2015 С начала года 91 семья в Екатеринбурге получила новые квартиры взамен ветхого жилья

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2015. В Екатеринбурге 8 семей получили новые квартиры взамен ветхого жилья. Об этом сообщает ...

07.07.2015 В I полугодии 2015 года 98 семей Екатеринбурга переехали из ветхого жилья в новое

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2015. В I полугодии 2015 года 98 семей Екатеринбурга переехали из ветхого жилья в новое, ...

10.04.2014 Администрация Екатеринбурга предоставила 9 семьям благоустроенные квартиры взамен ветхого жилья

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2014. Администрация Екатеринбурга в рамках развития плана по переселению людей из ветхого и ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий05.08.2022По инициативе Распадской угольной компании портрет выдающегося горняка украсил фасад дома в Новокузнецке в преддверии Дня шахтера15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам05.08.2022В Екатеринбурге изменили схему работы светофора для увеличения пропускной способности на перекрестке улиц Белинского и Фурманова05.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев познакомил главу Минэкономразвития РФ с возможностями местных предприятий по импортозамещению
Архив новостей
Сентябрь 2022 (25)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18