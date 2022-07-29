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Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему выданных в январе-июле потребкредитов

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. В Свердловской области объем выданных в январе-июле текущего года потребительских кредитов составил 47,4 млрд руб. Это на 45,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (87,5 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 4-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Помимо него в топ-5 списка по объему выданных в январе-июле этого года потребкредитов попали Москва (166,7 млрд руб.), Московская область (96,8 млрд руб.), Санкт-Петербург (65,6 млрд руб.) и Краснодарский край (43,9 млрд руб.).

Согласно исследованию, сильнее всего за указанный период снизился объем выданных потребкредитов в Ставропольском крае (минус 52,1%), ХМАО (минус 51,9%), Пермском (минус 51,4%) и Красноярском (минус 50,1%) краях, а также в Иркутской области (минус 50%).

В целом по стране объем выданных в январе-июле текущего года потребкредитов составил 1,35 трлн руб., что на 46,6% меньше результата аналогичного периода прошлого года (2,53 трлн руб.).

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