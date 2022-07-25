Свердловское Управление МЧС России объявило срочное штормовое предупреждение

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. Главное Управление МЧС России по Свердловской области объявило срочное штормовое предупреждение в регионе. По данным ведомства, в ближайшие часы на Среднем Урале ожидаются дожди и шквалистый ветер.
«По данным синоптиков 31 августа местами в Свердловской области в ближайшие три часа ожидаются шквалистое усиление ветра до 21-26 м/с, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град», — говорится в сообщение на официальном сайте регионального ведомства.
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