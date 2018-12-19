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Корпоративные новогодние подарки

Подготовка к новогодним праздникам обычно начинается заранее. Многие организации стараются порадовать своих сотрудников и их маленьких детей. Для этого заказываются корпоративные подарки, выполненные в оригинальном дизайне и сделанные с душой. Для этого, конечно, нужно подобрать подходящую компанию, которая занималась бы этим профессионально и имела положительные отзывы. Одной из таких фирм является "Кухня Подарков" (подробнее на сайте http://www.кухня-подарков.рф/catalog/korporativnye_podarki_na_novyy_god/).

Корпоративные новогодние подарки

Преимущества корпоративных подарков


  1. 1. Повышение лояльности сотрудников компании. Создается ощущение того, что люди не просто работают, но еще и являются своеобразной семьей. Подобное очень сближает, что положительно сказывается на работе. Когда атмосфера душевная и доброжелательная, то и производительность труда существенно увеличивается.

  2. 2. Подарки ни на что не похожи. Например, крупные корпорации часто заказывают новогодние сюрпризы с логотипами определенных брендов – в частности, тех, которые имеют прямое отношение к компании. Это поднимает настроение, а также способствует продвижению организации. Если у всех сотрудников будут фирменные кружки, плакаты, статуэтки и ручки, то это станет неплохой рекламой. А это в свою очередь привлекает новых клиентов.

  3. 3. Большой выбор. На работе часто дарят что-то стандартное типа сладостей для детей и конверта для взрослых. В то же время, в "Кухне Подарков" можно заказать практически все что угодно: светодиодные гирлянды, елочные игрушки, наборы с бенгальскими огнями, мягкие игрушки с символом наступающего года. Все это дополняется красивой и яркой упаковкой, причем, как правило, нетривиальной – то есть, сделанной на заказ.

Почему стоит оформлять заказы в "Кухне Подарков"


  1. 1. Оригинальность. То есть, можно даже подобрать подарок каждому человеку персонально, учитывая его предпочтения и характер.

  2. 2. Проверенные транспортные компании, которые доставляют продукцию по адресу в срок.

  3. 3. Гибкая система оплаты для юридических лиц.

  4. 4. Доставка осуществляется не только по Москве и МО, но и по всей России. И даже в страны СНГ.

Таким образом, чтобы по-настоящему порадовать своих подчиненных на Новый год, нужно подойти к этому ответственно и серьезно. И при этом творчески. Ведь каждому будет приятно, что ему оказали внимание, причем сделали это не формально, а с душой.

Поскольку "Кухня Подарков" находится на рынке уже более 10 лет, то на профессионализм сотрудников можно положиться. Они оформят все, как положено: и спроектируют, и подсчитают, и даже сделают скидку по возможности.

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