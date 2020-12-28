Поверхностный, средний и глубокий — виды пилингов по глубине воздействия

Химический пилинг — это процедура, используемая для отшелушивания и омоложения кожи. В результате уменьшаются морщины, осветляются пигментные пятна, выравнивается тон кожи, а также сглаживается и смягчается ее текстура. Пилинги также полезны для очищения забитых пор у пациентов с жирной или склонной к акне кожей. Химический пилинг работает, имитируя естественный процесс отшелушивания кожи, разрушая связи между клетками на внешнем слое.

Химический пилинг — это амбулаторная процедура, которую можно проводить в кабинете косметолога. Во время процедуры химические вещества наносятся на кожу и оставляются для проникновения в течение определенного времени. Затем они смываются, и внешний слой кожи начинает шелушиться. После завершения процесса заживления кожа становится более гладкой, мягкой и ровной.

Существует множество пилингов с различными типами химических веществ и разной силой действия, и все они предназначены для достижения конкретных результатов. Химический пилинг, который принесет наибольшую пользу конкретному пациенту, зависит от желаемого эффекта, а также от его типа кожи. В целом химические пилинги делятся на легкие, средние и глубокие. Термины «легкий» или «поверхностный», «средний» и «глубокий» описывают, насколько глубоко состав проникает в кожу. По ссылке вы можете выбрать опытного косметолога, выполняющего химический пилинг в Санкт-Петербурге.

Поверхностный, средний и глубокий — виды пилингов по глубине воздействия

Поверхностный

Поверхностный химический пилинг идеально подходит для осветления, удаления легких повреждений от солнца, шрамов от угревой сыпи и признаков старения. Химические вещества, используемые в этих пилингах, являются мягкими и удаляют только самый внешний слой клеток кожи. Процесс занимает от 15 до 30 минут. Состав поверхностных пилингов часто включает альфа-гидроксильные кислоты, такие как гликолевая или молочная кислота, или бета-гидроксильные кислоты.

Поверхностный химический пилинг предполагает незначительные пост-процедурные ограничения, и вы сможете вернуться к своей обычной деятельности почти сразу. После легкого пилинга ваша кожа может временно приобрести слегка покрасневший оттенок. В результате лицо станет мягким на ощупь и будет выглядеть посвежевшим.

Хорошим примером поверхностного пилинга является молочный. Его получают из молочной кислоты. Это один из наиболее щадящих видов химического пилинга. После его применения стимулируется выработка нового коллагена. Любой поверхностный пилинг считается хорошим вариантом для людей с сухой или чувствительной кожей.

Легкий пилинг может уменьшить выраженность небольших прыщей на лице. Салициловая кислота в низких концентрациях является лучшим ингредиентом для решения этой проблемы.

Всего один легкий пилинг может уменьшить появление гиперпигментации. Через несколько дней после сеанса кожа станет более чистой и гладкой. Проведение легких пилингов сопряжено с небольшим риском: по сравнению с более сильными вариантами вероятность заражения очень мала. Побочные эффекты включают временное покраснение, легкое шелушение и чувствительность к свету, которые проходят через несколько дней. Если у вас чувствительная кожа, эти побочные эффекты могут быть более выраженными.

Средний

Средний химический пилинг используется для разглаживания умеренных морщин и складок, для удаления или сглаживания более глубоких шрамов от угревой сыпи, а также для удаления пигментных пятен и других изменений цвета. Он проникает на более глубокий уровень, стимулируя выработку коллагена и повышая эластичность. Для процедур среднего химического пилинга может потребоваться обезболивание, а время восстановления может длиться от нескольких дней до нескольких недель, поскольку старая кожа отшелушивается и заменяется новой.



Поскольку активные вещества проникают в кожу относительно глубоко, средний пилинг сопряжен с более высоким риском заражения, чем легкий; однако он все равно считаются вполне безопасными. Тяжесть побочных эффектов зависит от силы и длины воздействия. Они могут включать покраснение, отек, корки, зуд и шелушение. Эти побочные эффекты обычно полностью исчезают через две недели.

Глубокий

Глубокий химический пилинг представляет собой агрессивное вмешательство и используется для лечения поврежденной солнцем кожи и глубоких морщин. Полное восстановление обычно занимает неделю или дольше. Во время восстановления после глубокого пилинга кожа пациента будет выглядеть как загорелая. Также в процессе восстановления обработанная кожа будет отслаиваться большими пластами. В результате можно ожидать полностью обновленное и здоровое лицо.

По сравнению с легкими и средними вариантами, глубокий химический пилинг дает более впечатляющие результаты, и обычно пациенту требуется проведение только одной процедуры. Для этого вида лечения часто используется феноловый пилинг, в котором для обработки кожи применяется карболовая кислота.

После глубокого пилинга пациент чувствует жжение, пульсацию, покраснение и сильный отек. Через две недели после процедуры новая кожа полностью покрывает обработанную область. Она чувствительна к солнечному свету и может временно стать темнее или светлее, чем естественный тон. Глубокие химические пилинги несут в себе самый высокий риск инфицирования. Пациенту следует запланировать несколько последующих визитов к врачу, чтобы убедиться, что процесс заживления проходит гладко. Про один из видов эффективного глубокого пилинга можно прочитать здесь.