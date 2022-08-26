Российские власти отложили переход на новый формат электронной подписи до 1 сентября 2023 года

УрБК, Москва, 26.08.2022. Российские власти перенесли срок обязательного перехода на машиночитаемые доверенности при использовании электронной подписи до 1 сентября 2023 года, сообщает официальный Telegram-канал кабмина РФ.



Такое решение принято «в интересах бизнеса». По данным правительства РФ, на портале Госуслуг уже было выпущено около 100 тыс. таких доверенностей. Их оформляют юридические лица и индивидуальные предприниматели.



«Для комфортной работы с электронными доверенностями ФНС разработала специальный сервис, который позволяет обеспечить автоматизированное информирование всех участников сети об изменениях, происходящих с доверенностями», — говорится в сообщении.