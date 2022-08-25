Мария Артёмова: «Атомстройкомплекс» улучшает качество дворовых территорий

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила главный специалист отдела проработки девелоперского проекта компании «Атомстройкомплекс» Мария Артёмова.



— Мария, какие требования к дворовым территориям предъявляет покупатель жилья в Екатеринбурге?



— Как и во всех направлениях жизни, у всех свой вкус, насмотренность, потребности и желания. Кому-то хочется двор-сад и минимум шумных активностей, кому-то нужен хоккейный корт и максимальное количество оборудования. Мы никогда не удовлетворим потребности всех жителей. Приходится брать ответственность на себя и опираться на свой опыт, изучать аналитику европейских исследований. Современная среда формирует современное сознание, потихоньку меняет менталитет. Масса исследований доказывают, что при вопросе «Что вам нужно во дворе?» человек собирает в ответ все увиденное в жизни, все потенциальные желания. Но по факту он не будет этим пользоваться. Так, например, мы выявили абсолютную ненужность тренажеров во дворе. Весь спорт и шум стараемся выносить за пределы двора.



— Какими должны быть современные детские площадки?



— Детские площадки для ребенка — это же возможность испытать себя, место, где одновременно существуют понятия «риск» и «безопасность». Здесь у ребенка развиваются коммуникативные навыки, самостоятельность, умение разрешать конфликты и ориентироваться в пространстве. Поэтому, выбирая оборудование в наши дворы, мы опираемся на несколько железобетонных правил: детское оборудование всегда должно учитывать возрастные характеристики, возможность взаимодействия (как с другими детьми, так и с родителями), а также развитие нейродинамических и вестибулярных навыков.



В целом можно сказать, что идеальный двор — это продуманная детская зона, ее минимально достаточное наполнение (песочница, качели — mustlove, навесы от солнца и дождя); место отдыха взрослых, продуманное зонирование с учетом всех сценариев и разнообразия использования, преобладание зеленых насаждений, безопасность, площадка для встреч соседей.



— Расскажите подробнее о современных требованиях к безопасности.



— Можно выделить пять основных критериев. Первый — отсутствие машин, закрытая территория. Второй — корректная система доступа и видеонаблюдения, охрана. Третий — грамотное освещение (при этом жителям не должно светить прямо в окно). Четвертый — корректная внутренняя и внешняя навигация (разделение потоков). Пятый — добросовестная работа управляющей компании (в том числе в части ухода и эксплуатации оборудования).



— Насколько востребована концепция «двор без машин»?



— Есть масса противников безопасности и понятия «двор без машин». Почему-то часть нашего населения считает, что с покупкой машины им обязаны предоставить участок земли под парковку. Если мы смотрим на европейский опыт — там есть практика запрета покупки авто, пока человек не обеспечит себе законное место хранения. Отличное решение! И вот очередной пример нашей попытки изменения этого менталитета: мы выступаем за безопасную среду и приятный вид из окна (а не асфальтовый стадион-парковку). Обеспечиваем приемлемое количество машино-мест в подземных и наземных паркингах. К сожалению, у нас практикуется другое: паркинги стоят полупустые, а дороги и газоны, тротуары заставлены машинами. Это же бесплатно! Но очень многое как в этом вопросе, так и вообще в части благоустройства зависит от района строительства и окружающей инфраструктуры (класса жилья).



— Чем отличаются дворовые территории в центре и на окраинах?



— Все объекты компании «Атомстройкомплекс» можно условно разделить на несколько классов. В центре города чаще всего участок небольшой в связи с плотностью застройки. Соответственно, двор тоже небольшой. Наша задача — при минимальном наполнении создать максимально качественную инфраструктуру. Мы знаем, как это сделать.



Чем дальше участок от центра, тем больше дворовая территория. Как правило, в этих местах менее сформированная инфраструктура и больше потребности в содержательном наполнении двора.



Кстати, при планировании дворовых территорий мы учитываем пирамиду потребностей человека, в том числе минимальные бытовые потребности (наличие рядом парковок, остановок транспорта, магазина, аптеки, школы), необходимость безопасности, комфорта, разнообразия. Также учитываются эстетические потребности.



— Какие нововведения внедряет «Атомстройкомплекс» для улучшения качества дворовых территорий?



— У нас, как у всех, есть как положительные, так и отрицательные примеры, опыт. Горжусь тем, что мы работаем над ошибками, фиксируем их, исключая повторения в дальнейшем. Мы плотно работаем с управляющими компаниями, собираем обратную связь по проектным и реализованным решениям в части благоустройства, контролируем, чтобы наши объекты бережно эксплуатировались.



Приведу несколько примеров. После нескольких лет мы приняли решение отказаться от высокой геопластики (насыпной ландшафт). Потому что за зиму дети их превращают в горки, даже ступени выкапывают. Весной это уже не подлежит восстановлению.



Также мы постоянно экспериментируем с типами покрытий детских площадок. Раньше, вы помните, применялось грунтовое покрытие (то есть дресва), мягкое и безопасное. Но его срок службы очень небольшой. Теперь мы пробуем различные типы гальки.



Кроме того, на мой взгляд, для застройщика очень важно продумать правильные траектории движения, корректно определить точки тяготения, потому что даже колючие кусты не остановят человека, пытающегося сократить путь.



— Какие еще интересные решения применяются для улучшения качества девелоперского продукта?



— Мы стараемся внедрять искусство в наши объекты: размещать в холлах картины, арт-объекты. Также компания использует новые принципы организации открытых пространств. К примеру, в ЖК «Свобода Residence» мы предусмотрели создание отрытой террасы для резидентов с кухней, назвали ее «трешка», потому что напоминает трехкомнатную квартиру. Пандемия в целом внесла свои изменения в принципы благоустройства. Для повышения качества обустройства дворов мы повышаем качество посадочного материала, для реализации проектов привлекаем самых разных умных и ответственных подрядчиков.



Отдельно хочу остановиться на благоустройстве улицы Красноармейской. Ко Дню строителя поставили здесь 20 скамей, три большие урны для раздельного сбора мусора. Нам поступила масса теплых слов благодарности. Считаю, что это отличный пример того, как создать условия для изменений привычных сценариев: на пешеходной части мы установили три урны с разделением на стекло, пластик, органические отходы. Спустя почти неделю (сама проверяла) — пешеходы идеально сортируют мусор.



Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»