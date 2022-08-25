Промпроизводство в Свердловской области в январе-июле снизилось на 3,6%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-июле 2022 года снизилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.



В сегменте «добыча полезных ископаемых» показатель увеличился на 1,5%. В сфере «обрабатывающие производства» выпуск продукции снизился на 4,7%.



В сегменте «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство выросло на 1,3%. В сфере «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 0,4%.