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24.08.2022

Общий размер ущерба от совершающихся без согласия клиентов операций в банках РФ вырос почти на 40%

УрБК, Челябинск, 24.08.2022. В Челябинской области будут проводиться занятия для пожилых людей по кибербезопасности. Обучение пройдет в рамках бесплатного интенсива «Цифровой гражданин», в программе — рекомендации по противодействию мошенничеству, разработанные Банком России.

Как сообщает пресс-служба челябинского отделения Уральского ГУ Бака России, занятия по кибербезопасности для южноуральцев старше 55 лет проведут специалисты отделения совместно с региональным Центром развития цифровых технологий.

По словам заместителя управляющего отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Натальи Кузьминой, за 2021 год число операций, совершающихся без согласия клиентов банков, увеличилось на 33,8%, а общий размер ущерба — на 38,8%.

«Итоги первого квартала текущего года свидетельствуют о продолжающемся росте мошеннических операций с использованием платежных карт, а также о постоянно возникающих новых схемах мошенничества», — отметила она.

Уточняется, что занятия начнутся в октябре 2022 года. Записаться на них можно уже сейчас по номеру +7 (351) 218-22-77.

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