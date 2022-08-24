Президент РФ Владимир Путин одобрил перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей

УрБК, Москва, 24.08.2022. Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу о переносе ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).



Представители РЭО ссылаются на письмо заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко главе государства, передает «Прайм».



Сейчас ответственность за утилизацию упаковки несут производители конечной продукции.



Гендиректор РЭО Денис Буцаев позитивно оценивает возможные нововведения.



«Во-первых, мы уйдем от неэффективного администрирования миллионов небольших предприятий, использующих упаковку, к эффективному администрированию производителей этой упаковки, которых насчитывается порядка 2,5 тыс. Это существенно упрощает работу механизма РОП (расширенная ответственность производителя) — как для надзорного органа, так и для самих субъектов РОП», — отметил Д. Буцаев.