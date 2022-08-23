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23.08.2022

В Екатеринбурге до 22 сентября продлили ограничение движения по улице Громова

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. В Екатеринбурге до 22 сентября продлено ограничение движения транспорта по ул. Громова. Здесь ведутся работы по строительству паркинга, сообщает пресс-служба администрации города.

Для автомобильного транспорта по-прежнему будет закрыт путь от внутриквартального проезда вдоль дома № 124 на ул. Чкалова до ул. Академика Бардина. Автомобилисты могут объехать закрытый отрезок по ул. Академика Бардина, Ясной, Ямской и Чкалова.

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