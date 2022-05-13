Российские сервисные центры столкнулись с дефицитом комплектующих для ремонта электроники

Российские сервисные центры столкнулись с дефицитом комплектующих для ремонта электроники. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники на рынке.



После ухудшения геополитической ситуации многие производители прекратили поставлять новые устройства и запчасти в Россию. В результате сервисные центры вынуждены для ремонта разбирать на запчасти новые гаджеты и использовать детали подержанных устройств.



«Те запчасти, которые невозможно получить из-за рубежа, мы стараемся компенсировать за счет разборки другой продукции, так называемых доноров», — заявил гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.



Также из-за дефицита комплектующих в РФ заметно увеличился средний срок ремонта электронных устройств.