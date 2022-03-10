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Сегодня, 15:03

Правительство РФ расширило перечень приоритетной для импорта продукции

Правительство РФ расширило перечень продукции, которая имеет приоритет при импорте в страну, говорится в Telegram-канале кабмина.

В обновленный перечень попали кофе, орехи, фруктовое пюре, джемы, сухие молочные смеси для детского питания, консервированные фрукты, отдельные виды лекарств и сельхозоборудования.

Отмечается, что импортеры этой продукции могут взять льготные кредиты.

«Это поможет предприятиям снизить текущие затраты и наладить поставки всех необходимых товаров», — говорится в сообщении.

Общий объем финансирования этой программы превышает 37 млрд руб.

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