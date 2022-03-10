Правительство РФ расширило перечень приоритетной для импорта продукции

Правительство РФ расширило перечень продукции, которая имеет приоритет при импорте в страну, говорится в Telegram-канале кабмина.



В обновленный перечень попали кофе, орехи, фруктовое пюре, джемы, сухие молочные смеси для детского питания, консервированные фрукты, отдельные виды лекарств и сельхозоборудования.



Отмечается, что импортеры этой продукции могут взять льготные кредиты.



«Это поможет предприятиям снизить текущие затраты и наладить поставки всех необходимых товаров», — говорится в сообщении.



Общий объем финансирования этой программы превышает 37 млрд руб.

