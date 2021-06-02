Можно ли получить займ с плохой кредитной историей?

Как только человек подписывает кредитный договор, открывается его кредитная история. Это документ, в котором содержится информация о займе, сроке, графике платежей — действующих или погашенных. Кредитная история учитывается при выдаче займов и кредитов. Сейчас получить деньги взаймы очень просто — взять микрозайм онлайн, не выходя из дома. Но неудачный опыт может помешать процедуре. Микрозаймы — это палочка-выручалочка, если деньги нужны прямо сейчас, а зарплата или иной доход только через неделю-месяц. Клиент ничем не рискует, кроме повышенной процентной ставки. В МФО можно взять любую сумму, иногда от 1500 рублей на срок до 40 дней. Это должен быть быстрый процесс — кредит, покупка, получение денег и погашение кредита.







Как можно испортить кредитную историю?



Вы можете испортить кредитную историю, если не будете выполнять финансовые обязательства, и это может сказаться на решении банка выдать вам следующий займ.



Что может повлиять на кредитную историю?



— если вы не выплачиваете платежи вовремя(просрочки)

— если вы прекращаете выплаты,

— технические ошибки в системе хранения данных,

— мошеннические действия со стороны третьих лиц.



Как получить займ, если история испорчена?



Выходов несколько.



1. Исправить то, что испорчено. Можно попытаться взять кредит в микрофинансовой организации и погасить его вовремя. При этом, количество МФО будет не таким большим(не все готовы выдавать кредиты ненадежным заемщикам), процент выше, возможно, потребуется подтверждение дохода, но как средство восстановления репутации это может подействовать. Ту же функцию выполняют покупки в рассрочку, например, техники. Главное, не стараться погасить кредит досрочно, банк в этом не заинтересован. Идеальный плательщик — тот, который вносит платеж на 3-4 дня раньше срока и в том объеме, который нужно.



2. Обращение в микрофинансовую организацию, где выдача кредитов производится на более мягких условиях. Портал "Выберу" собрал в одном месте все микрофинансовые организации, которые можно отфильтровать по нескольким признакам, в том числе, и о возможности выдавать кредиты с плохими историями.



3. Привлечение благонадежного поручителя, который станет гарантом ваших выплат.



Ситуации в жизни бывают разные, плохая кредитная история не всегда характеризует клиента как злостного неплательщика, поэтому банки и МФО предлагают займы на особых условиях.