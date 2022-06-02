Где можно оставить кошку на время

Когда человек заводит себе четвероного друга, он даже не задумывается о том, что делать, если придется срочно уезжать в отпуск или командировку. Проходит некоторое время и человек предстает перед важной задачей: где оставить кошку на отпуск. И тут стоит основательно продумать, что делать со своим мурлыкающим любимцем, ведь вариантов не так уже и много. Рассмотрим, где можно оставить свою кошку в Москве.





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