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Где можно оставить кошку на время

Когда человек заводит себе четвероного друга, он даже не задумывается о том, что делать, если придется срочно уезжать в отпуск или командировку. Проходит некоторое время и человек предстает перед важной задачей: где оставить кошку на отпуск. И тут стоит основательно продумать, что делать со своим мурлыкающим любимцем, ведь вариантов не так уже и много. Рассмотрим, где можно оставить свою кошку в Москве.

Гостиница для кошек


Гостиница для кошек — становится все более популярной, ведь оставив свою кошку на профессионалов, вы избавляете себя от многих проблем. Во-первых, у вас не будет нужды закупать необходимый корм. Во-вторых, вы не будете беспокоиться о своем животном, так как будете иметь видеонаблюдение за ним полные сутки. Вы должны быть уверенны, что оставили животное на профессиональных кото-нянь и ветеринаров, которые в любой момент окажут кошке помощь, в случае необходимости.

Где можно оставить кошку на время

Основные плюсы в передержке кошек в гостинице


Передержка кошек в Москве https://murchalkin.ru в гостинице имеет ряд плюсов, изучив которые любой владелец животного поймет, что он попал именно в точку:

• Ваша кошка не останется в одиночестве, что крайне важно для животного в психологическом плане, ведь кошки — такие существа, которые, как и собаки нуждаются в постоянном общении, ласке и уходе. Для них крайне важно понимать, что их не бросили, а сотрудники гостиниц для животных обучены именно этому навыку.

• Питаться в гостинице для животных ваша кошка будет именно так, как она привыкла. Прежде чем оставив животное на передержку, вы все детально оговорите с сотрудниками гостиницы, особенно, что касается питания, ведь это один из самых важных пунктов.

• В штате сотрудников гостиницы для животных обязательно числится ветеринар, который будет вести наблюдение над вашим животным во время вашего отсутствия. Тут вы можете быть 100 % уверенными, что с вашей кошкой ничто не случится, а если она и заболеет, то ей будет вовремя оказана медицинская помощь.

• Проживать ваша кошка в гостинице будет в своей отдельной комнате, где она не будет иметь контакта с другими животными, что крайне важно. Никому не хочется, чтобы питомцы дрались или не могли пометить свою территорию, если это самец. В кошечьем мире лучше жить отдельно друг от друга.

• Находясь далеко от своего любимца, вы будете иметь возможность наблюдать за ним постоянно, так как в гостиницах установлены камеры видео наблюдения, что позволяет вести наблюдение круглые сутки.

• И конечно, самое главное — вам не придется беспокоиться о своем животном, потому что в гостиницах для животных такой уход за ними, что вам и не снилось даже в самом прекрасном сне: кошка будет меть полноценное питание, всегда свежую воду, свое место пребывания, игрушки, ей будут очищать лоток как только он будет использован. Кроме того, кошки будут гулять на улице, если это необходимо, ее будут гладить, ласкать. Всячески общаться с ней, что немаловажно для уравновешенного психологического состояния вашего животного на время вашего отсутствия.

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