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24.06.2022

Все, что вы хотели знать о домах из кирпича

Свой частный дом — эта мечта достижима! Эксперты компании “Дома под ключ” подготовили материал, в котором ответили на часто задаваемые вопросы о домах. Если вы давно мечтали уйти от городской суеты, начните.

Можно ли в загородном доме обеспечить комфорт городской квартиры?


Современный кирпичный дом ничем не уступает по комфорту квартирам. Теплые полы, отличные санузлы, долговечность, энергосбережение — все это доступно в частных домах. А если прибавить ко всему свою территорию, возможность отдыхать и собирать друзей на природе, личную парковку, которая всегда свободна, баню или бассейн прямо у крыльца, то дом точно превзойдет городскую многоэтажку по комфорту.

Все, что вы хотели знать о домах из кирпича

«Дома из камней» могут защитить не только от серого волка, но многого другого. Кирпич — очень теплоемкий материал. Он медленно нагревается и медленно остывает, а значит, в жару в доме будет прохладно, а зимой, если возникнут проблемы с обогревом, тепло будет сохраняться дольше. Помимо всего прочего, кирпичный дом не горит, не подвержен гниению и заражению грибком, не нуждается в усадке, прочен и долговечен.

Как выбрать кирпич?


Производители предлагают три варианта.

— силикатный. Состоит из песка и извести, делается без обжига. Главный недостаток — гигроскопичность, стена быстро становится влажной.
— керамический. Превосходит силикатный по всем характеристикам, из него строят цокольные этажи или используют в отделке.
— клинкерный. Самый дорогой вариант, используется чаще всего только в отделке. Совершенно не впитывает воду.

Помимо кирпичей в строительстве используют блоки:

— на основе цемента(шлакоблоки, керамзитобетон)
— на основе песка и извести(газобетон)
— на основе глины(керамические блоки)

Какие этапы входят в строительство кирпичного дома?


Первый этап — выбор проекта. Сейчас фантазия клиента ничем не ограничена. Вы можете выбрать классический вариант или дом в стиле хайтек.

Сама стройка включает в себя:

— строительство фундамента,
— возведение и утепление стен и крыши,
— монтаж инженерных коммуникаций,
— внешняя и внутренняя отделка.

Компания “Дом под ключ” гарантирует, что от момента одобрения проекта до окончания строительства проходит не более 120 дней. Кроме того, в процессе стройки согласованная стоимость работ не изменяется. Дом из кирпича — это вложение на долгие годы, срок эксплуатации такого строения — до 150. Прямо на сайте можно рассчитать предварительную стоимость дома и выбрать проект.

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