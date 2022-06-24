Все, что вы хотели знать о домах из кирпича

Свой частный дом — эта мечта достижима! Эксперты компании “Дома под ключ” подготовили материал, в котором ответили на часто задаваемые вопросы о домах. Если вы давно мечтали уйти от городской суеты, начните.
Ежегодно в Москве строится свыше 4 млн. кв. м жилья. Застройщики предлагают покупателям новостройки на любой вкус — от ...13.07.2018 ММК улучшает жилищные условия работников предприятия
УрБК, Магнитогорск, 13.07.2018. В Магнитогорске в строящемся жилом комплексе «Ключ» состоялась торжественная сдача ...15.05.2017 Евгений Шилов: Первые покупатели имеют возможность выбрать лучшие виды и планировки в клубном доме «Ривьера»
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2017. Стоимость квадратного метра в элитном клубном доме «Ривьера» в Екатеринбурге составляет ...25.06.2012 Генеральный директор УК «AVS Девелопмент» Алексей Гущин: от экономичного жилья комфорт-класс отличается более высоким качеством строительства, отделки и материалов
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2012. «В кризис на рынке недвижимости появился новый формат жилья — «комфорт-класс», ...09.12.2009 Кирпич стоимостью 3 тыс. фунтов похищен в Лондоне
Неизвестные похитили выставлявшийся на вернисаже в Лондоне кирпич стоимостью в три тысячи фунтов стерлингов, подменив ...