Число безработных на Среднем Урале выросло до 20,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2022. По состоянию на 24 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 520 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 22 июня число безработных составляло 20 тыс. 396 человек. Таким образом, за последние два дня показатель вырос на 124 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,97%.