Число безработных на Среднем Урале выросло до 20,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2022. По состоянию на 24 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 520 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 22 июня число безработных составляло 20 тыс. 396 человек. Таким образом, за последние два дня показатель вырос на 124 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,97%.
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