УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
23.06.2022

УБРиР запустил ипотеку со ставкой от 0,1% годовых

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в сотрудничестве с крупными девелоперами Поволжья предложил клиентам кредиты на покупку жилья на льготных условиях. Приобрести квартиру в ипотеку со ставкой от 0,1% можно у ряда застройщиков в Ижевске, Казани, Уфе и Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба банка.

«Программа субсидированной ипотеки — это взаимовыгодное сотрудничество для всех участников рынка. Застройщику удается стимулировать продажи недвижимости, а покупатели получают возможность решить квартирный вопрос с меньшей кредитной нагрузкой. Развитая партнерская сеть расширяет каналы получения ипотеки: подать заявку можно как через застройщика, так и на сайте банка», — рассказала управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Анна Севостьянова.

Стоимость кредита может составлять от 0,1% до 7,2% в зависимости от застройщика и региона. Так, в Казани, Нижнем Новгороде, Уфе при приобретении первичного жилья ставки начинаются от 0,1% годовых, для вторичного — стартуют от 7,2% годовых. В Ижевске можно приобрести квартиру в ипотеку на первичном рынке со ставкой от 1,05% годовых. Эти города являются для банка перспективными для развития ипотеки.

«В Поволжье отмечается наибольшая из всех регионов присутствия УБРиР динамика увеличения объемов ипотеки. Если сравнивать с 2020 годом, мы видим двукратный рост, а если с 2021 годом — на 30%. Мы продолжим наращивать партнерство с крупными застройщиками региона, чтобы обеспечить наших клиентов интересными вариантами недвижимости», — сказал управляющий директор дивизиона «Поволжье» УБРиР Андрей Смирнов.

Минимальный первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой для первичного рынка составляет 15%, по программам банка — от 10%. До конца года УБРиР намерен расширить программу субсидирования ипотеки и на другие регионы.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.06.2022 В УБРиР появилась возможность оформить ипотеку по паспорту

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) появилась возможность оформить ...

13.05.2022 УБРиР начал принимать заявки на выдачу ипотеки со ставкой от 4,3% годовых для IT-специалистов

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал принимать заявки на выдачу ...

05.05.2022 УБРиР снизил стоимость ипотечных кредитов

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снизил ставки по всей линейке ипотечных ...

14.04.2022 УБРиР во второй раз за месяц снизил ставки по ипотечным кредитам

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 13 марта снизил процентные ставки по ...

10.12.2019 УБРиР снизил ставки по кредитам на новостройки до 8,29% годовых

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снизил ставки по ипотеке при ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (566)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18