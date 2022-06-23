УБРиР запустил ипотеку со ставкой от 0,1% годовых

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в сотрудничестве с крупными девелоперами Поволжья предложил клиентам кредиты на покупку жилья на льготных условиях. Приобрести квартиру в ипотеку со ставкой от 0,1% можно у ряда застройщиков в Ижевске, Казани, Уфе и Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба банка.



«Программа субсидированной ипотеки — это взаимовыгодное сотрудничество для всех участников рынка. Застройщику удается стимулировать продажи недвижимости, а покупатели получают возможность решить квартирный вопрос с меньшей кредитной нагрузкой. Развитая партнерская сеть расширяет каналы получения ипотеки: подать заявку можно как через застройщика, так и на сайте банка», — рассказала управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Анна Севостьянова.



Стоимость кредита может составлять от 0,1% до 7,2% в зависимости от застройщика и региона. Так, в Казани, Нижнем Новгороде, Уфе при приобретении первичного жилья ставки начинаются от 0,1% годовых, для вторичного — стартуют от 7,2% годовых. В Ижевске можно приобрести квартиру в ипотеку на первичном рынке со ставкой от 1,05% годовых. Эти города являются для банка перспективными для развития ипотеки.



«В Поволжье отмечается наибольшая из всех регионов присутствия УБРиР динамика увеличения объемов ипотеки. Если сравнивать с 2020 годом, мы видим двукратный рост, а если с 2021 годом — на 30%. Мы продолжим наращивать партнерство с крупными застройщиками региона, чтобы обеспечить наших клиентов интересными вариантами недвижимости», — сказал управляющий директор дивизиона «Поволжье» УБРиР Андрей Смирнов.



Минимальный первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой для первичного рынка составляет 15%, по программам банка — от 10%. До конца года УБРиР намерен расширить программу субсидирования ипотеки и на другие регионы.