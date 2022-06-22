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22.06.2022

В Екатеринбурге с 21 июля по 11 августа будет перекрыто движение по Алма-Атинскому переулку

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. В Екатеринбурге строители закроют движение транспорта на участке, где Алма-Атинский переулок пересекается с ул. Онежской. Ограничения будут действовать с 21 июля по 11 августа 2022 года, сообщает пресс-служба администрации города.

АО «Специализированный застройщик «АТЛАС Для Тебя» будет проводить здесь работы по прокладке тепловых сетей. Строители просят жителей города заранее выбирать пути объезда.

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