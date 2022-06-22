В Екатеринбурге с 21 июля по 11 августа будет перекрыто движение по Алма-Атинскому переулку

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. В Екатеринбурге строители закроют движение транспорта на участке, где Алма-Атинский переулок пересекается с ул. Онежской. Ограничения будут действовать с 21 июля по 11 августа 2022 года, сообщает пресс-служба администрации города.
АО «Специализированный застройщик «АТЛАС Для Тебя» будет проводить здесь работы по прокладке тепловых сетей. Строители просят жителей города заранее выбирать пути объезда.
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2022. В Екатеринбурге в связи со строительством наружных сетей дождевой канализации и сетей ...04.05.2022 В Екатеринбурге на две недели ограничат движение по Алма-Атинскому переулку
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. В Екатеринбурге с 18 мая по 1 июня будет ограничено движение транспорта по ...21.03.2022 В Екатеринбурге на 4,5 месяца закроют движение транспорта на развязке Луганской — Объездной
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2022. В Екатеринбурге в период с 10 апреля по 31 августа 2022 года будет закрыто движение ...01.11.2021 В Екатеринбурге временно ограничат движение транспорта по улице Саввы Белых и Алма-Атинскому переулку
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2021. В Екатеринбурге временно ограничат движение транспорта по ул. Саввы Белых и ...05.06.2014 В Екатеринбурге улица Фролова и переулок Алма-Атинский станут односторонними
В Екатеринбурге улица Фролова и переулок Алма-Атинский станут односторонними, сообщает пресс-служба администрации ...