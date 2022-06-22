17% жителей Екатеринбурга боятся потерять работу

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. Главными страхами трудоустроенных жителей Екатеринбурга являются увольнение, невыплата зарплаты и недооцененность. Об этом говорится в исследовании SuperJob.



В частности, 17% екатеринбуржцев признались, что боятся потерять работу. Для 11% респондентов страшнее всего невыплата или задержка зарплаты, 8% опасаются остаться недооцененными. По 7% респондентов боятся руководства, банкротства предприятия или не справиться со своими обязанностями. По 5% — испытывают страхи по поводу нестабильности, отношений в коллективе, обмана со стороны работодателя, возрастной дискриминации и переработок. Отсутствия перспектив в карьере и зарплате опасаются 4% горожан. Еще по 3% боятся остаться на текущей работе надолго, потерять здоровье и не выполнить рабочие задачи в срок.



Помимо этого, мужчины чаще женщин опасаются увольнения и бесперспективности в карьере. Для женщин страшнее задержки зарплаты, недооцененность и банкротство предприятия.