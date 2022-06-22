Минфин РФ предложил ввести налоговые послабления для физических лиц

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. Минфин РФ выступил с предложением внести три поправки в проект документа «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Предложения ведомства содержат налоговые послабления для физических лиц, сообщают «Известия».
Первая поправка касается освобождения от уплаты НДФЛ при увольнении. В настоящий момент такая возможность есть, только если сотрудника сокращают или в случае ликвидации компании.
Другое предложение касается расширения права на налоговый вычет за оплаченные медицинские услуги, которые оказаны недееспособным детям. Предел потраченной на лечение суммы составляет 120 тыс. руб. в год, вернуть можно 13% от нее, то есть 15,6 тыс. руб. Такая льгота предоставляется только до 18 лет, в некоторых случаях допускается до 24.
Третья инициатива касается предоставления регионам права самостоятельно снизить срок владения имуществом, по окончании которого за сделки не удерживается НДФЛ. Сейчас он составляет три года, если это подарок от близкого родственника, и пять лет — в остальных случаях.
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