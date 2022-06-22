Минфин РФ предложил ввести налоговые послабления для физических лиц

Минфин РФ подсчитал урон для бюджета от возможных шоков на сырьевых рынках. Об этом говорится в документе «Основные ...

Минфин РФ подсчитал урон для бюджета в случае падения цен на нефть до 10 долл. США за баррель

УрБК, Москва, 04.10.2019. Минфин РФ подсчитал урон для бюджета от возможных шоков на сырьевых рынках. Об этом говорится ...

Минфин РФ подсчитал урон для бюджета в случае падения цен на нефть до 10 долл. США за баррель

Минимальный срок владения жильем, по истечении которого его можно продать без НДФЛ, может быть увеличен с 3 до 7 лет

УрБК, Москва, 07.11.2014. Депутаты внесли в Госдуму РФ предложение увеличить с 3 до 7 лет минимальный срок владения ...