Минфин РФ ожидает в 2022 году снижения реальных располагаемых доходов граждан на 6,8%

УрБК, Москва, 20.06.2022. Минфин РФ ожидает, что в 2022 году реальные располагаемые доходы граждан снизятся на 6,8%. При этом в 2023 году реальные зарплаты граждан вырастут на 0,8%, а реальные располагаемые доходы — на 1,3%. Данный прогноз ведомства опубликовало ТАСС.



Помимо этого, ведомство говорит о том, что госдолг страны в 2022-2024 годах не превысит 16% ВВП. В то же время ожидается, что расходы бюджета в 2022 году вырастут на 16,7%, до 8,1 трлн руб. К 2025 году — до 9,1 трлн руб. Предполагается, что Фонд национального благосостояния по итогам 2022 года составит 12,8 трлн руб., в 2023 году — 11,7 трлн руб., в 2024 году — 11,3 трлн руб.