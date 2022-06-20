В УБРиР появилась возможность оформить ипотеку по паспорту

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) появилась возможность оформить ипотеку по паспорту. Первоначальный взнос составляет от 30% годовых, размер кредита — от 300 тыс. руб. до 6 млн руб. Ставка — от 11,4% годовых.



Как сообщает пресс-служба банка, приобрести недвижимость можно на первичном и на вторичном рынках.



«Мы поддерживаем стремление клиентов купить собственное жилье. «Ипотека по паспорту» позволяет это сделать без подтверждения дохода, быстро, без сбора дополнительных документов. Подать заявку можно на сайте банка», — отметила управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Анна Севостьянова.



Отмечается, что в линейке УБРиР есть стандартные программы со ставками от 10,4% годовых, а также льготные жилищные кредиты с господдержкой со ставками от 4,3% годовых.



УБРиР расширил географию предоставления ипотеки на покупку недвижимости, которая находится в 300 км от границ городов, где расположены отделения банка. В том числе — в Свердловской, Кировской, Новосибирской, Тюменской, Челябинской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Московской, Курганской, Омской, Ульяновской, Томской областях. А также в Пермском и Алтайском краях, республиках Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, ХМАО.