Предприниматели РФ получили более 5 тыс. кредитов на 50 млрд рублей по программе Банка России с льготным фондированием

УрБК, Москва, 25.04.2022. Главным направлением работы министерства экономического развития РФ на сегодняшний день являются программы льготного кредитования. При этом «ВЭБ.РФ» берет на себя 50% риска при предоставлении кредитов системообразующим предприятиям. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, сообщает официальный Telegram-канал правительства РФ.
«По программе льготного кредитования промышленности и торговли на счета компаний перечислено уже почти 150 млрд рублей. Малому и среднему бизнесу доступны четыре программы льготного кредитования, в рамках которых уже выдано более 5 тысяч кредитов на 50 млрд рублей по программе Банка России с льготным фондированием и еще 50 млрд инвестиционных кредитов по совместной программе ЦБ и Корпорации МСП. Предприятиям агропрома одобрено кредитных соглашений на 75 млрд руб., и уже более 30 млрд руб. было перечислено компания», — говорится в сообщении.
Также министр отметил, что доступ к участию в закупках госкомпаний имеют самозанятые предприниматели. Наиболее востребованными стали услуги перевозок, проведения консультаций и оказание услуг в сфере финансов.
Кроме того, для расширения импорта с 25 апреля порог беспошлинного ввоза для физлиц был повышен с 500 до 1000 евро.
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