Потребительские цены в России с начала года выросли на 11,05%

УрБК, Москва, 21.04.2022. Потребительские цены в России с начала 2022 года выросли на 11,05%. Об этом сообщает Росстат. Среди продовольственных товаров с начала года сильнее всего подорожали капуста (на 77,88%), репчатый лук (на 71,07%), морковь (на 56,08%), сахар-песок (на 52,98%), свекла (на 51,82%), бананы (на 45,45%), свежие помидоры (на 40,24%), яблоки (на 26,33%), а также картофель (на 22,34%).

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