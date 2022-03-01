В Свердловской области реализовано 20 проектов, предложенных в рамках форума «Сильные идеи для нового времени»

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. В Свердловской области реализовано 20 проектов из 31, прошедшего в топ-300 по итогам форума «Сильные идеи для нового времени». Это отобранные со всех регионов проекты, часть из которых в итоге была презентована лично президенту РФ Владимиру Путину. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель губернатора Дмитрий Ионин.
«У нас в целом из 31 20 проектов сегодня реализованы. Это достаточно хорошая цифра. И в настоящее время по ряду других проектов, которые до практической реализации не дошли, сейчас продолжена работа в рамках деятельности Агентства стратегических инициатив», — сообщил Д. Ионин.
В число инициатив, вошедших в топ-300, попал проект креативного кластера в Сысерти, социального кластера, а также Business-Data, привел примеры замгубернатора.
Он также отметил, что «Сильные идеи для нового времени» — это те идеи, которые должны подниматься «снизу» и становиться основой для национальных приоритетов и стратегии.
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