Продажи легковых автомобилей в России по итогам 2022 года могут сократиться на 50%

В России продажи легковых автомобилей по итогам 2022 года могут сократиться на 50%. При позитивном сценарии количество проданных машин составит 800 тыс. единиц. Такой прогноз дал председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев, сообщает ТАСС.



Эксперт предполагает, что ясность с поставками появится в ближайший квартал. В течение II квартала он не ожидает существенного улучшения ситуации. Но это будет период преодоления всех актуальных вопросов. Если возобновление производства произойдет позже, то падение рынка превысит 50%, считает А. Калицев.



По данным АЕБ, в России продажи легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей по итогам 2021 года выросли на 4,3% по сравнению с 2020 годом и составили 1,67 млн штук. В I квартале 2022 года продажи в России снизились на 28,4% относительно аналогичного периода прошлого года. В марте было продано 55 тыс. 129 автомобилей — на 62,9% меньше, чем в прошлом году.