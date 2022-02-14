Офисная оптимизация

Аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН) отмечают, что по итогам I квартала доля вакантных площадей в сегменте качественных офисов в Екатеринбурге выросла на 2 процентных пункта — с 4 до 6%. Всего в уральской столице с начала года высвободилось около 25 тыс. кв. м.



Аналитик УПН Константин Октаев не считает эти цифры критичными. Вместе с тем эксперт отмечает, что ряд участников рынка нацелены на «оптимизацию» занимаемых площадей, чего не наблюдалось в течение пандемийных 2020-2021 годов.



«Вероятнее всего, это объясняется снижением доходности в отдельных отраслях бизнеса. Также есть отдельные кейсы, связанные с уходом IT-компаний либо тех, кого адресно задели санкционные риски. Бытует мнение, что высвободившиеся IT-специалисты будут немедленно абсорбированы отечественным диджитал-банкингом, если, конечно, он увидит ресурсы для расширения рынков сбыта своих услуг. Среди крупных компаний можно отметить факты закрытия убыточных непрофильных направлений, хотя избавляться от офисных площадей эти игроки не спешат: все еще сильны страхи не найти потом в Екатеринбурге качественные офисы», — рассказал К. Октаев.





Источник: Аналитический отдел РИЦ УПН



Эксперт подчеркивает, что объем предложения на рынке купли-продажи офисов в Екатеринбурге остается весьма ограниченным.



«Если в сегменте аренды есть определенное понимание, что часть компаний сокращает занимаемые площади, пытаясь снизить затраты (но пока не получают скидок на аренду от собственников), то на рынке продажи все гораздо сложнее. Объем предложения не растет, так как у участников рынка нет понимания, нужно ли сейчас избавляться от такого актива, как офис. Если да, то в пользу какого актива?» — заявил К. Октаев.



Исследование, которое провел сервис «Авито Недвижимость», подтверждает, что на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга по-прежнему не хватает качественных площадей. Так, спрос на покупку офисов (число запрошенных контактов продавца на платформе) в период с марта 2021 года по март 2022 года в уральской столице увеличился на 38%. Объем предложения за аналогичный период — всего на 13%.



«Сегодня офисы заполняются гораздо быстрее, чем их успевают вводить в эксплуатацию — в результате в некоторых городах наблюдается дефицит качественных объектов. Одновременно растет потребность арендаторов в большем количестве квадратных метров: компании стремятся сделать рабочие места более просторными и удобными для сотрудников, при этом усиливается интерес к гибким и сервисным офисам. Также прочные позиции на рынке в долгосрочной перспективе сохранят коворкинги», — заявил руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимости» Тимур Зайцев.



По данным сервиса, средняя цена предложения на вторичном рынке офисной недвижимости Екатеринбурга за год выросла на 8%, до 63 тыс. 725 руб. за кв. м. Средняя площадь выставляемых на продажу офисных площадей за аналогичный период увеличилась с 88 до 90 кв. м. (в среднем по стране — со 111 до 121 кв. м.).



«Тенденция к более активному выводу на рынок больших помещений обусловлена освобождением международными компаниями ряда офисных площадей и распространением удаленных форматов работы. Некоторые девелоперы стремятся удовлетворить новый запрос компаний на гибкие офисы и увеличивают количество квадратных метров на одного сотрудника. При этом часть организаций сегодня полностью отказывается от крупных помещений, в результате чего вакансии объектов с большим метражом на рынке активно растут», — отмечают аналитики «Авито Недвижимости».



Эксперты ожидают продолжения трансформации рынка офисной недвижимости. Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от финансового благополучия малого и среднего бизнеса (главные арендаторы бизнес-центров), а также от последствий санкционных рисков для крупных российских и зарубежных компаний.